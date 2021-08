Zmrzlinu se učil u italských mistrů, teď k němu jezdí ze širokého okolí

Kolekce jeho čtyř zmrzlin v řemeslné kvalitě – tedy bez práškových směsí a chemických dochucovadel, zato z čerstvého mléka, smetany a ovoce – nedávno získala zvláštní ocenění v rámci soutěže Potravina z kraje Přemysla Oráče.

„Konceptu nabídnout lidem co nejkvalitnější a zdravější potraviny se věnujeme dlouhodobě. Než jsme se pustili do výroby řemeslné zmrzliny, prodávali jsme klasickou točenou zmrzlinu a hledali jsme cestu, jak ji dělat lépe. Jednou jsou ochutnal řemeslnou zmrzlinu v nejlepší pražské zmrzlinárně a uvědomil si ten velký chuťový rozdíl. Řekl jsem si, že to je přesně to, co chci tady dělat,“ vzpomíná Petr Mančík.



Než se do výroby vlastní řemeslné zmrzliny pustil, absolvoval několik kurzů u italských mistrů. Nakoupil potřebné technologie, do kterých investoval několik set tisíc korun a oslovil regionální výrobce a pěstitele. Zcela zapovězené jsou chemické příchutě a práškové směsi na výrobu zmrzlin.

„Vyrábět zmrzlinu jsem se rozhodl nejenom z nejkvalitnějších surovin, ale navíc od lokálních výrobců, a tím je i podpořit,“ říká.

„Například pro mléčné suroviny jezdím na farmu ke Karlovým Varům, odkud odebírám mléko, smetanu, tvaroh, jogurt, a to v bio režimu. Med odebírám od místních včelařů, povidla od lokálního výrobce, který získal za své marmelády a džemy řadu mezinárodních ocenění. Ovoce mám z tuzemských sadů nebo i z vlastní zahrady,“ zmínil zmrzlinář s tím, že každého dodavatele surovin vybírá velmi pečlivě.

Nejoblíbenější je klasika

Celkem nabízí už více než 20 druhů zmrzliny. Zákazníci si mohou vybrat mezi klasickými smetanovými a ovocnými sorbety.

„Nejoblíbenější je klasika – vanilková, pistáciová, čokoládová, jahodová. Neřekla bych, že některá vyloženě vyčnívá nad ostatními. Lidé ale rádi zkoušejí i nové chutě, třeba makovou,“ popsala sestra zmrzlináře Denisa Budáková.

Každou sezonu přichází s novými chutěmi. „Přes zimní měsíce si dáváme od prodeje pauzu a vymýšlíme něco nového. Chtěl bych zkusit zmrzlinu typu raffaelo či s levandulí,“ plánuje Mančík.

Nevěnuje se jen výrobě řemeslné zmrzliny. Pod značkou Výrobky od zrcadla jsou také „masovky“, masové pomazánky a další produkty, se kterými již několik ocenění v rámci soutěže Potravina z kraje Přemysla Oráče získal.