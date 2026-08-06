Policie řeší další úmrtí ve vodě. U břehu mosteckého jezera našli mrtvého muže

Výsledky budou v následujících dnech, informovala mluvčí policie Veronika Hyšplerová. V současné době pokračuje pátrání na jezeře Most po pohřešované osobě.
Dva mladí muži podle prvotních informací v úterý spadli do vody při silné bouři z paddleboardů. Jednoho policie našla mrtvého ve středu večer, po druhém nadále pátrá. Kvůli silnému větru se nemohla šestičlenná skupina na paddleboardech dostat ke břehu.
|
Na jezeře Most našli tělo muže pohřešovaného po bouřce, hledání druhého pokračuje
Čtyři lidi se podařilo záchranným složkám z vody dostat do bezpečí. Kvůli pátrání není jezero uzavřené, koupání v něm je na vlastní nebezpečí.
Také ve středu odpoledne se přehnala Mosteckem znovu silná bouřka. Opět byli při ní na vodní ploše paddleboardisti. Dva museli policisté, kteří v tu dobu pátrali po pohřešovaných, zachraňovat. Policie apeluje na návštěvníky jezera, aby sledovali vývoj počasí, respektovali varování a nevstupovali do vody při hrozící bouřce.
Jezero Most má rozlohu přes 300 hektarů a je přes 70 metrů hluboké. Vzniklo zatopením hnědouhelného dolu v těsném sousedství stejnojmenného města. Také jezero Benedikt vzniklo zatopením hlubinného dolu. Má rozlohu necelých pět hektarů.