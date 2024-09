Braňany na Mostecku odmítly záměr Severočeských dolů těžit v sousedství kámen

„Výsledek referenda není pro projekt příznivý, je nám to určitě líto, protože s koncem doby uhelné bude ve velmi blízké budoucnosti vítáno každé pracovní místo v regionu. I my v regionu žijeme, jde nám o jeho budoucnost a vytěžený kámen bychom využili k rekultivaci, obnově krajiny, po ukončení těžby v blízkém dole Bílina. To je hlavní cíl projektu,“ řekl mluvčí Severočeských dolů Lukáš Kopecký.

O záměru Severočeských dolů otevřít kamenolom na zalesněném Červeném vrchu se obyvatelé dozvěděli v květnu, záhy vznikla petice, která požadovala vypsání referenda. Občané v něm odpovídali na otázku: „Má obec Braňany využít všech zákonných prostředků, aby zabránila těžbě kamene v oblasti Červený vrch?“.

K tomu, aby bylo referendum platné, je nutná účast alespoň 35 procent oprávněných voličů. Těch bylo na seznamu volební komise 990, platných hlasů bylo 455. Závazné všelidové hlasování podle zákona je v případě, že pro hlasovalo alespoň 25 procent těch, kteří se ho zúčastnili.

V Braňanech pro odpověď „ano“ hlasovalo 411 lidí, tedy 87,44 procenta. Pro odpověď „ne“ bylo 43 občanů. Volební komise oznámila, že v době hlasování nedostala žádné stížnosti nebo oznámení.

Otevření kamenolomu bylo od května hlavním tématem debat v obci, řekli v pondělí voliči, kteří se scházeli před základní školou, kde se hlasovalo. Řada z nich vyjadřovala nespokojenost s tím, že se o záměru dozvěděli podle nich pozdě, obávali se hlavně hluku, prachu, otřesů při těžbě kamene.

Těžba uhlí na Bílině skončí podle společnosti ČEZ, která vlastní Severočeské doly, nejpozději v roce 2033. Zveřejněný záměr počítá s těžbou kamene od roku 2027 do roku 2057.