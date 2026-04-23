Sporné pobodání v Ústí. Bradáčové se nelíbí rozsudek, soud kauzu znovu otevře

O vývoji případu informovala mluvčí NS Gabriela Tomíčková. Plné odůvodnění zatím není dostupné.
Malý opakovaně bodl soka, který hádku a konflikt vyvolal. Oba byli pod vlivem pervitinu. Pobodaný si sám přivolal záchrannou službu, zatímco Malý z místa konfliktu odešel. Později vypověděl, že se bál o svůj život a bránil se. Podle rozsudku měl také podstoupit ústavní léčbu a zaplatit náhradu pojišťovně.
Bránil se, ale bodal příliš. Za bitku v Ústí soud potvrdil muži čtyři roky
V první fázi konfliktu se Malý podle spisu spíše bránil, ustupoval a při tom soka pětkrát bodl. Poté k němu přistoupil znovu a dvakrát jej bodl do břicha. I proto se podle Bradáčové dopustil pokusu o vraždu, a nikoliv mírněji postihovaného pokusu o zabití v reakci na předchozí zavrženíhodné jednání.
„Poškozený v rozhodný okamžik v tomto směru obviněnému nevyhrožoval a nepoužil proti němu žádnou zbraň. Navíc obviněný zahájil rozhodný útok proti tělu poškozeného až po určité časové prodlevě, a to poté, co se oba zastavili, byli od sebe vzdáleni nejméně pět metrů a obviněný se o své vlastní vůli vrátil k poškozenému,“ stálo v dovolání.
Za pokus o zabití hrozí tři roky až deset let vězení, za pokus o vraždu až 18 let. Státní zastupitelství u Krajského soudu v Ústí nad Labem žádalo desetiletý trest.
Malý tehdy zdůrazňoval, že jej sok mohl zranit, vážně ohrozit na životě, či dokonce zabít. „V daný moment jsem měl strach o svůj život, pan poškozený byl nepříčetný, agresivní a troufám si tvrdit i mimo realitu. Nevědomky v tomto rozpoložení jsem bodl, určitě ne za účelem vážně zranit a už vůbec ne zavraždit,“ řekl u krajského soudu.
Verdikt loni potvrdil Vrchní soud v Praze, který se tak nyní k případu vrátí.