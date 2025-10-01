Akvária, co se o sebe starají. Botanická zahrada v nich ukazuje ohrožené druhy

Pavel Křivohlavý
  17:46
Botanická zahrada v Teplicích má tři nová akvária, která jsou umístěna v tropickém skleníku. Návštěvníci si v nich mohou prohlédnout ohrožené druhy sladkovodních ryb a rostlin. Každé z akvárií má objem dva a půl krychlového metru. Jsou vybavená moderními inteligentními technologiemi včetně automatických dávkovačů krmiva či speciální filtrace.

Akvária přibližují tropické oblasti Afriky, Asie a Oceánie.

„V nových akváriích návštěvníci uvidí okolo 250 ryb, které sem byly nově pořízené. Jsou tu endemické druhy (nacházejí se jen na určitém území a nikde jinde, pozn. red.) z jezera Malawi v Africe a dále asijské krevety z ostrova Borneo a další z japonských ostrovů. Zájemci zde mohou obdivovat také duhovky a duhovce ze severu Austrálie nebo v asijském akváriu čichavce, razbory a další asijské druhy,“ popisuje hlavní chovatel botanické zahrady Michal Šťastný.

Podrobné popisky návštěvníky informují o jednotlivých biotopech, rostlinách i živočiších v nádržích. „Ve dvou akváriích je zasazeno po stovce rostlin, ale v africkém akváriu rostliny být nemohou, protože by je živočichové sežrali,“ doplňuje Šťastný.

Vybudování nových akvárií vyšlo botanickou zahradu na 1,8 milionu korun, z toho jí Teplice jako její zřizovatel přispěly částkou 1,5 milionu korun. S budováním akvárií se začalo letos v dubnu a hotovo bylo během tří měsíců. Pak se ještě muselo počkat, až se rostliny zakoření a obyvatelé akvárií si zvyknou na nové prostředí.

Teplická botanická zahrada má skalničkový skleník, jako jediná v Česku

„Jsme rádi, že nyní můžeme návštěvníkům představit řadu sladkovodních ryb, kterým hrozí vyhubení. Jsme jednou z nejvýznamnějších botanických zahrad v Česku a jedna ze dvou v republice, která má i mezinárodní certifikaci. Zajímavostí také je, že u nás v Teplicích máme nejvyšší tropický skleník v Česku,“ říká Petr Šíla, ředitel Botanické zahrady Teplice.

Teplická botanická zahrada byla založena v roce 2002 jako první v Ústeckém kraji. Vznikla na ploše, která byla pro zahradnické účely využívána již přibližně 100 let. Ročně ji navštíví okolo 50 tisíc návštěvníků, kteří mohou obdivovat asi 20 tisíc druhů rostlin.

