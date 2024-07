V Laviho světě jsou dvojky vždy lepší než jedničky. Štáfek točí Vyšehrad 2

„V Laviho vidění světa jsou dvojky vždycky lepší než jedničky,“ rozesmál se Jakub Štáfek, představitel hlavní role a jeden z režisérů snímku.

Internetový seriál, který vtipně vytěžil fotbalové kauzy, přerostl ve film, jehož první díl vidělo v kinech před dvěma lety 700 tisíc diváků. Kasovní úspěch připravil půdu pro pokračování. „Míra ztřeštěnosti, humoru a nadsázky zůstala stejná. Dvojka je v lecčems výpravnější a rozmáchlejší,“ tvrdil v úterý druhý z režisérů Martin Kopp v pauze mezi scénami.

Jednička končila zahraničním angažmá pro Laviho, což vyústí v natáčení v Anglii a Argentině. A podle aktuální lokace, tedy vesnice s necelými pěti stovkami obyvatel, se kariéra fotbalového svéráze zvrtne. A to do týmu FK Smrkov. „Diváci nebudou litovat, že původní velké angažmá se vlastně nevydaří,“ prozradil Kopp.

Hřiště v Bořislavi, kde fotbalový klub před pár lety zanikl, filmaři hledali téměř půl roku. Rybník, lesy, úžasná panoramata, to jsou ideální kulisy pro vesnický fotbal i pro záběry z dronů. Scénografové postavili dřevěnou tribunku s oloupaným nátěrem, nápis FK Smrkov, rozcestník ze stromu, vstupní bránu z balíků slámy, taky fotbalovou hospůdku se stylovým výčepem.

„Ten jsme tady nemívali, bývala to tu bída,“ křenil se jeden z komparzistů Martin Naštický, bývalý fotbalista Bořislavi, nyní teplický ragbista. Všechno v areálu zůstane.

Místní dostali za úkol sehnat i kozu. A při Laviho apetitu je jasné, že půjde o scénku s hvězdičkou. „A nejen s jednou,“ mrkl rozšafně Štáfek, spolu s Ctiborem Poubou i jeden z producentů filmu. Pod scénářem je podepsaný opět Tomáš Vávra a za kamerou stojí Jan Filip.

Herecká sestava je částečně stejná, nechybí Jakub Prachař, Ondřej Pavelka, Jiří Ployhar, mezi nováčky patří Ivana Chýlková, David Prachař, Jaroslav Plesl či David Novotný. Při úterním mediálním dni natáčel také populární Lukáš Vaculík; ztvární trenéra Smrkova, jenž milostnými avantýrami údajně trumfne i Laviho. Jako kapitán týmu se na place objevil Václav Neužil, který exceloval v roli běžecké legendy Emila Zátopka.

„Nejsem extra dobrý fotbalista, ale zároveň u toho nevypadám tak blbě,“ užívá si Neužil další postavu sportovce.

Vaculík líčil: „Já fotbal závodně nikdy nehrál, jen rekreačně, ale sleduji ho hodně. Třeba Euro bylo z českého pohledu smutné, nerozuměl jsem tomu, co chtějí hrát. Vyšehrad jednička mě bavil, takže jsem se těšil na natáčení v téhle partě.“

Podle Štáfka si ve filmu opět zahraje plejáda sportovních hvězd. Prý i takových, které jinak nedávají ani rozhovory. Konkrétní nebyl. Téma vesnického fotbalu geniálně zpracoval už seriálový Okresní přebor.

„Řešili jsme, abychom ho nevykrádali. My hrajeme divizní, ne přeborový tým. Příběh jsme postavili na kontrastu Laviho, kluka z velkoměsta, z high society, který přijde mezi ty – když to přeženu – kopyta a burany a snaží se je po svém edukovat,“ naznačil dějovou linku Štáfek už s melírem na hlavě. Díky tomu se do role přihlouplého fotbalisty zcela ponořil: „Člověk trochu blbne, když se z něj stane blonďák. Rodinu jsem poslal pryč, aby se mnou netrávila volný čas, je to se mnou k nevydržení.“

Při úterním natáčení se i manželky a přítelkyně fotbalistů chystaly převléknout do dresů, pointa jejich scény však zůstala utajena.

Štáb má za sebou osm z třiatřiceti natáčecích dní, jako komparz pomáhají i skutečné fotbalové týmy. Třeba v neděli se hrálo v Sebuzíně. Filmaři ještě zůstávají v Ústeckém kraji, vydají se i do Ústí nad Labem, pak už povětšinou budou v Praze a na skok v zahraničí. Film Vyšehrad 2 bude vznikat do poloviny srpna a do kin má přijít na jaře 2025.