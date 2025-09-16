„Ústecký čert“ roky křísil ghetto, teď končí. Nemám sílu bojovat s úřady, říká

Jeden z posledních impulzů k tomuto rozhodnutí přišel v únoru roku 2023, když v předlické zahrádkářské kolonii shořela chatka a v ničivém ohni tehdy zahynula čtyřčlenná rodina. Podle Rudého šlo o zlomový okamžik nejen pro celou lokalitu, ale i pro něj. „Když ta chatka shořela, všechno se změnilo. Do té doby jsme se snažili udržet čtvrť při životě, ale po tomhle už šlo všechno z kopce,“ říká Rudý.
Popeláři řekli matce samoživitelce, ať si na koberec zaplatí taxi. Co na to říct? My se tu snažíme žít a město nás od toho odrazuje.