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Ochránci odkoupili část hory, aby mohli bránit přírodu. Peníze jim poslali lidé

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  8:37
Vrch Bořeň.

Vrch Bořeň. | foto: Jan Veselý, MF DNES

Těžba začíná hned za městem. Rypadlo v lomu Bílina při pohledu z Litvínova, v...
Vrch Bořeň.
Bořeň vysoká 539 metrů patří k nejvýraznějším horám Českého středohoří. Nabízí...
Vrch Bořeň.
15 fotografií
Český svaz ochránců přírody vykoupil svah v Českém středohoří, kde žijí vzácní motýli a rostou tam koniklece. Částku za více než tři hektary plochy u Bíliny na Teplicku zaplatil svaz celou z veřejné sbírky. Nový vlastník zajistí, že se v lokalitě nebude stavět a hospodařit se tam bude s ohledem na přírodu.

Cenu za pozemky svaz s ohledem na původní majitele neuvedl. Lokalita je na vrchu Bořeň na jižní straně, kde rostou typické stepní rostliny. Entomologové tady napočítali přes tisíc druhů motýlů. Nejvzácnějším jsou modrásek východní a okáč metlicový. Oba tyto druhy přežívají v Čechách na nemnoha místech, na Moravě vyhynuly. Kromě koniklece na svahu roste i vzácná bělozářka nebo tráva rodu kavyl.

„Kromě vyloženě stepních porostů tu najdeme i různé křoviny, skalky, různé hromady kamenů, které snesli naši předci na okraje dávných skromných políček, i zbytky starého ovocného sadu. Právě tahle rozmanitost různých typů prostředí na relativně malé ploše je podstatná pro velkou druhovou pestrost,“ uvedl Jan Moravec ze svazu.

Pojďte na Bořeň. Na jednu z ikon Středohoří teď můžete vystoupat od počítače

Když se před padesáti lety vyhlašovala Chráněná krajinná oblast České středohoří, tyto okrajové části podle Moravce přes jejich nespornou přírodní i krajinářskou hodnotu zůstaly mimo. „Nyní je již ochrana nejcennější části lokality zajištěna vlastnictvím Českého svazu ochránců přírody,“ řekl.

Veřejnost má k lokalitě volný přístup, na části jsou pastviny. Hlavním cílem ochránců přírody je zajistit, aby území zůstalo nezastavěné. Dalším je pomoci vytvořit co nejlepší podmínky pro zvířata i rostliny. „Lidé běžně na místo chodí, tak to zůstane i nadále. Zajistíme, aby se tam nestavělo a hospodařilo v souladu s ochranou přírody,“ dodal.

Vrch Bořeň.
Těžba začíná hned za městem. Rypadlo v lomu Bílina při pohledu z Litvínova, v pozadí vrch Bořeň.
Vrch Bořeň.
Bořeň vysoká 539 metrů patří k nejvýraznějším horám Českého středohoří. Nabízí výhledy na Bílinu a okolí, Středohoří i Krušné hory.
15 fotografií

V minulosti už svaz vykoupil jednu plochu v Ústeckém kraji, kterou zařadil na seznam takzvaných Míst pro přírodu, což jsou přírodně zajímavá území, která si zaslouží trvalou ochranu. Míst pro přírodu je po České republice přes šest desítek o výměře 220 hektarů. Bořeňská Homolka je druhým Místem pro přírodu v Ústeckém kraji po výrazně menší Střelenské louce u Teplic.

Český svaz ochránců přírody je zapsaný spolek, jehož členy spojuje aktivní zájem o ochranu přírody a krajiny. Jeho posláním je ochrana a obnova přírodního dědictví v celé jeho rozmanitosti, ekologická výchova a podpora trvale udržitelného života. V současnosti sdružuje více než 6500 členů.

Mapy poskytuje © SHOCart a přispěvatelé OpenStreetMap. Společnost SHOCart je tradiční vydavatel turistických a cykloturistických map a atlasů. Více na www.shocart.cz

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