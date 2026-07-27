Pojďte na Bořeň. Na jednu z ikon Středohoří teď můžete vystoupat od počítače

Bořeň si Málek vybral jako téma své bakalářské práce, a to právě kvůli její oblíbenosti mezi turisty a jejím přírodním hodnotám. Důležitá byla i dobrá dostupnost a to, že nabízela ideální podmínky pro zpracování.
Za výsledkem stojí desítky hodin práce přímo v terénu. Málek vystoupal na Bořeň více než desetkrát, pořizoval záběry a sbíral data potřebná pro vytvoření co nejvěrnější virtuální prohlídky. „Všechno se podařilo vytvořit zhruba během jednoho až dvou měsíců,“ řekl. Během opakovaných výstupů si k hoře navíc vytvořil osobní vztah a na výpravy ho často doprovázela i rodina.
Nová webová aplikace, která je dostupná na stránkách FŽP, nabízí interaktivní mapu, detailní 3D model Bořeně i další digitální prvky, díky nimž si mohou zájemci místo prohlédnout z pohodlí domova. „Cílem bylo zpřístupnit turisticky zajímavou lokalitu lidem s pohybovým omezením,“ uvedl Málek.
Na videu přiloženém k článku je ukázka, jak digitální výšlap na Bořeň vypadá.
|
Bořeň: přírodní zázrak uprostřed krajiny plné komínů
Aplikaci si vyzkoušeli lidé s různými typy omezení i uživatelé bez zdravotních problémů. Reakce byly podle autora velmi pozitivní. Mnozí ocenili možnost navštívit místo, kam by se jinak nikdy nepodívali, a shodli se, že podobných virtuálních průvodců by uvítali mnohem více.
Podle pedagoga Jana Paciny z FŽP UJEP je projekt důkazem, že geoinformatika už dávno neslouží jen k tvorbě map. „Stává se nástrojem, který dokáže otevírat krajinu širší skupině lidí a propojuje data, vizualizaci i praktické využití v terénu. Podobné aplikace mají velký potenciál – nejen pro turismus, ale i pro plánování, vzdělávání nebo komunikaci s veřejností,“ nastínil.
Málek navíc u Bořeně nekončí. Ve své diplomové práci chce vytvořit detailní 3D model města Most, který poslouží pro analýzy, plánování i prezentaci města.
Bořeň vysoká 539 metrů patří k nejvýraznějším horám Českého středohoří. Nabízí výhledy na Bílinu a okolí, Středohoří i Krušné hory. Vrchol leží v národní přírodní rezervaci Bořeň. Vyskytuje se zde řada chráněných rostlin i živočichů.