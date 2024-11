Město likviduje holuby odstřelem, najaté myslivce přijela odzbrojit zásahovka

„Máme tu firmu na výrobu krmných směsí, což je pro holuby veliké lákadlo. Dále je tu budova starého pivovaru, kde se holubi dokážou výborně usídlit,“ říká starostka Bohušovic nad Ohří Kamila Čvančarová (nezávislá). „Dříve jsme čas od času prováděli odstřel, stačilo to jen dvakrát za zimu. Nyní jsme však dva roky čekali na povolení a holubi se přemnožili, proto je musíme likvidovat několikrát do měsíce,“ popisuje s tím, že o odstřel se stará desítka místních myslivců.

Podle starostky je to zatím jediný účinný způsob, jak se vypořádat s přemnoženými holuby. „Zkoušeli jsme klece, pokusili jsme se zamezit holubům vstup na místa, kde by mohli hnízdit, ale nic z toho nepomohlo. Někteří doporučují dravce, kde však sehnat dravce na tolik holubů? Jinde dělají holubníky v maringotkách, ale tady si to nedovedu představit. Ve větších městech to možná funguje,“ říká Čvančarová.

Odstřely se však neobešly bez komplikací. Radnice s nimi začala o podzimních nedělích a o termínech obyvatele informovala rozhlasem, mobilními zprávami i na městských webových stránkách. Vše také nahlásila na policii.

„Ačkoliv jsme vše řádně ohlásili, vlastníci holubů věděli, že si mají své chovy zabezpečit a lidé byli informováni, kterým místům ve městě se mají v době odstřelu vyhýbat, při prvním odstřelu najednou přijely dvě policejní zásahové jednotky a chtěly nám myslivce odzbrojit. Jakmile totiž lidé uslyšeli střelbu, někdo okamžitě zalarmoval policii. Myslivci v tom však byli nevinně a já jsem musela vysvětlovat, že na vše máme povolení,“ říká Čvančarová.

Odstřely holubů se pak některým lidem nelíbí. Podle starostky jde zejména o ty, kterým opeřenci nekálí na dvory a neškodí na střechách.

Zatím se letos se v Bohušovicích podařilo odchytit na čtyři stovky holubů. Odstřely probíhají v ulicích Nádražní a Pivovarská. Myslivci nejdříve ptáky vyplaší, a pak přijde na řadu střelba samotná. Usmrcené jedince ihned sbírají sběrači. Zabití ptáci končí v kafilerii.

„Také se nám však už stalo, že nějaký příliš aktivní ochránce zvířat odvezl zraněného holuba do záchranné stanice. Ta pak ošetření poraněného křidélka naúčtovala městu,“ vypráví starostka.

Ne všechna města se při řešení problémů s přemnoženými holuby vydala stejnou cestou jako Bohušovice. Například v Teplicích se rozhodli pro takzvané řízené holubníky. Minulý měsíc město rozjelo kampaň, která má lidem vysvětlit, v čem je tento způsob lepší.

„Když se v současnosti mluví o regulaci holubů, často se jedná o neetické způsoby, nejčastěji o odchyt s následným zplynováním nebo lokální odstřel. Kromě etické stránky má hubení holubů největší nedostatek v tom, že jejich počty ve skutečnosti nesnižuje. Populace holubů je po usmrcení dominantních jedinců žijících ve městě rychle doplňována mladými ptáky z okrajů města. Ti jsou ovšem vitálnější a mají více mláďat, takže se počty holubů záhy vrátí na původní počet,“ uvádí mluvčí Teplic Adina Sedláková.

Díky řízeným holubníkům se stav holubí populace sníží i bez drastických opatření. Vejce, která zde ptáci snášejí, se mění za umělá, čímž se kontroluje rozmnožování. „Zkušenosti také ukazují, že holubi tráví v holubníku většinu času, a neznečišťují pak město hnízdy a trusem,“ dodává Sedláková. Pod veterinárním dohledem se holubník pravidelně uklízí. Podle Sedlákové je cenová kalkulace ročních provozních nákladů srovnatelná s regulačními odchyty.

Podobný projekt připravil i Chomutov. Město nově pořídilo pojízdnou maringotku, kterou promění v regulační holubník. Ten bude ještě během listopadu stát v prostoru nejlidnatějšího sídliště Březenecká. Protože je mobilní, město ho chce později přemísťovat i do dalších lokalit, které přemnožení holubi trápí.