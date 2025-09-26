„Památník zobrazuje půdorys kostela a v jeho interiéru je kříž, kterým se dá procházet. Když jím projdete, tak na místě oltáře stojí socha sv. Václava,“ popsal Vojtěch Peksa, předseda spolku Společenstvo pro památky Podbořanska, které za vznikem památníku stojí.
Chmelové sloupy tvoří kříž proto, že jde o známou chmelovou oblast.
Vybudování památníku vyšlo na zhruba 400 tisíc korun, s financováním pomohla spolku i sbírka.
Památník se nachází vedle křižovatky mezi obcemi Letov, Blšany a Liběšovice. I když je nejbližší obec vzdálená necelé tři kilometry, lokalita nebyla vždy opuštěná. Archeologické nálezy dokládají, že se zde již v 9. až 10. století nacházela středověká ves.
Nejspíš ve 12. století tu postavili dřevěný kostel, který byl na konci 14. století přestavěn na kamenný. Zasvěcený byl sv. Václavovi, který zde prý vykonal zázračné skutky, a tak tu vzniklo poutní místo. K uzavření svatostánku došlo v roce 1786, o několik let později byl zbořen.
Pole, kde kostel stával, bylo ještě donedávna obhospodařovávané. Zemědělské stroje při práci narážely na lidské ostatky staré stovky let, kostel totiž obklopoval hřbitov. Díky památníku už orba místo posledního odpočinku narušovat nebude.
