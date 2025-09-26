Mezi 48 chmelovými sloupy k soše Václava. Nový památník připomíná zaniklý kostel

Miroslava Strnadová
  16:28
Čtyřicet osm chmelových sloupů rozmístěných ve tvaru kříže a vydlážděný obrys poutního kostela, který zbourali před víc než 200 lety. Na poli nedaleko Blšan na Lounsku vznikl nevšední památník, který symbolicky připomíná zaniklý kostel sv. Václava a poutní místo spojené s nejznámějším patronem české země. V sobotu 27. září ho slavnostně představí veřejnosti.

„Památník zobrazuje půdorys kostela a v jeho interiéru je kříž, kterým se dá procházet. Když jím projdete, tak na místě oltáře stojí socha sv. Václava,“ popsal Vojtěch Peksa, předseda spolku Společenstvo pro památky Podbořanska, které za vznikem památníku stojí.

Čtyřicet osm chmelových sloupů rozmístěných ve tvaru kříže a vydlážděný obrys poutního kostela, který byl zbourán před víc než 200 lety. Na poli nedaleko Blšan na Lounsku vznikl nevšední památník. Na snímku Vojtěch Peksa, předseda spolku Společenstvo pro památky Podbořanska, které za vznikem památníku stojí. (září 2025)
Čtyřicet osm chmelových sloupů rozmístěných ve tvaru kříže a vydlážděný obrys poutního kostela, který byl zbourán před víc než 200 lety. Na poli nedaleko Blšan na Lounsku vznikl nevšední památník. (září 2025)
Čtyřicet osm chmelových sloupů rozmístěných ve tvaru kříže a vydlážděný obrys poutního kostela, který byl zbourán před víc než 200 lety. Na poli nedaleko Blšan na Lounsku vznikl nevšední památník. (září 2025)
Čtyřicet osm chmelových sloupů rozmístěných ve tvaru kříže a vydlážděný obrys poutního kostela, který byl zbourán před víc než 200 lety. Na poli nedaleko Blšan na Lounsku vznikl nevšední památník. (září 2025)
9 fotografií

Chmelové sloupy tvoří kříž proto, že jde o známou chmelovou oblast.

Vybudování památníku vyšlo na zhruba 400 tisíc korun, s financováním pomohla spolku i sbírka.

Památník se nachází vedle křižovatky mezi obcemi Letov, Blšany a Liběšovice. I když je nejbližší obec vzdálená necelé tři kilometry, lokalita nebyla vždy opuštěná. Archeologické nálezy dokládají, že se zde již v 9. až 10. století nacházela středověká ves.

Nejspíš ve 12. století tu postavili dřevěný kostel, který byl na konci 14. století přestavěn na kamenný. Zasvěcený byl sv. Václavovi, který zde prý vykonal zázračné skutky, a tak tu vzniklo poutní místo. K uzavření svatostánku došlo v roce 1786, o několik let později byl zbořen.

Pole, kde kostel stával, bylo ještě donedávna obhospodařovávané. Zemědělské stroje při práci narážely na lidské ostatky staré stovky let, kostel totiž obklopoval hřbitov. Díky památníku už orba místo posledního odpočinku narušovat nebude.

Sobotní dvouhodinový program začne v 17 hodin.

Vstoupit do diskuse

Nejčtenější

Nejkrásnější dresy na světě máme my! vzkazuje Viagemu tým z pralesa

Máme nejkrásnější dresy na světě! holedbal se ústecký fotbalový Viagem, když pompézně představoval novou sadu pro druhou ligu. Hozenou rukavici zvedl amatérský futsalový oddíl FC Lokomotif Ústí nad...

Vrah Vocásek uspěl. Po 38 letech míří na svobodu, žalobkyně podala stížnost

Nejdéle vězněný Čech je blízko svobodě. Okresní soud v Mostě dnes vyhověl žádosti o podmínečné propuštění na doživotí odsouzeného vraha Zdeňka Vocáska (nyní přejmenovaného na Navrátila). Žalobkyně...

Jako z Hollywoodu. Vrtulník přistál na hřišti a Ústí dostalo „potetované“ dresy

Fanoušci šli na fotbal, ocitli se v kině. Grand finále ságy nových dresů pojal ústecký Viagem hollywoodsky. Velkolepě. Nevídaně. Chvíli před páteční druholigovou bitvou s Prostějovem přistál na...

Zítko dostal tři roky vězení. Lhal o očkování proti koronaviru, vysvětlil soud

Chomutovský soud ve čtvrtek potrestal třemi lety vězení aktivistu Pavla Zítka za šíření poplašné zprávy. Obžalovaný popíral ve videích účinky očkování proti koronaviru, tvrdil, že vakcína způsobuje...

Sparta prohrála v Olomouci, Pardubice zvládly drama v Kladně, Kometa slaví

Hokejová extraliga postupuje v rychlém sledu, úterní sedmé kolo nabídlo dalších šest zápasů. Litvínov zdolal Boleslav 4:2, Vítkovice porazily Liberec také 4:2 a stejným výsledkem přehrála Kometa...

Mezi 48 chmelovými sloupy k soše Václava. Nový památník připomíná zaniklý kostel

Čtyřicet osm chmelových sloupů rozmístěných ve tvaru kříže a vydlážděný obrys poutního kostela, který zbourali před víc než 200 lety. Na poli nedaleko Blšan na Lounsku vznikl nevšední památník, který...

26. září 2025  16:28

Matka nesměla nocovat s miminkem na JIP. Její žalobu smetly všechny soudy

Právo rodiče na pobyt s dítětem ve zdravotnickém zařízení není absolutní, je podmíněné například vybavením nemocnice a nesmí narušit péči o další pacienty. Nejvyšší soud (NS) zamítl dovolání matky,...

26. září 2025  14:01

Malá obec se přístaviště na Labi nakonec asi dočká, nový návrh víc myslí na přírodu

Přístaviště pro malé lodě na Labi v Malých Žernosekách na Litoměřicku možná bude. Ředitelství vodních cest upraví projekt. S původním nesouhlasili ekologičtí aktivisté, kteří poukazovali na...

26. září 2025  11:31

Nejkrásnější dresy na světě máme my! vzkazuje Viagemu tým z pralesa

Máme nejkrásnější dresy na světě! holedbal se ústecký fotbalový Viagem, když pompézně představoval novou sadu pro druhou ligu. Hozenou rukavici zvedl amatérský futsalový oddíl FC Lokomotif Ústí nad...

26. září 2025

Chceme jednobarevnou vládu. Pro lidi je to šance na stabilitu, říká lídryně ANO

Zuzana Schwarz Bařtipánová, starostka Bíliny a jednička kandidátky ANO v Ústeckém kraji, chce po sněmovních volbách vidět jednobarevnou vládu, aby její hnutí mohlo řídit republiku bez koaličních...

26. září 2025  6:50

Dvojka Ústí popichuje Grigara: Chová se jak patnáctiletý, naučil mě karty a víno

Přezdívají mu Něma, ale němý není, naopak pusu nezavře. Je ho plná kabina a ve středu bylo i hřiště; v poháru proti Zlínu chytal brankář ústeckých fotbalistů David Němec jako ďas, jen díky němu...

25. září 2025  17:35

Superdávka je výrazný úspěch vlády, říká krajský lídr SPOLU Kučera. Omezil by Airbnb

Podle poslance Michala Kučery, lídra SPOLU v Ústeckém kraji, vláda premiéra Fialy zvládla svou práci. Zvlášť s ohledem na fakt, že převzala zemi „po Babišově rozhazování a Havlíčkově neřešení...

25. září 2025  16:43

Hejduk hodil buly v Ústí, viděl debakl a mluvil o synech: Oba hrají za Harvard

Zažil nablýskané ceremoniály v NHL před natřískanými arénami, teď hokejový velikán Milan Hejduk vhodil čestné buly před 350 fanoušky ústeckého Slovanu na šestitisícovém stadionu. Nejslavnější...

25. září 2025

Měli jsme dost omezený prostor, říká k trase pekelného závodu v Ústí organizátor

Desítky kolabujících běžců, spousta práce pro záchranáře. Ústecký půlmaraton se stal jedním z nejnáročnějších závodů sezony. Běžel se nezvykle za tropického počasí, závodníci se navíc museli vydat...

25. září 2025  12:02

EET pro všechny nejpozději v roce 2027, avizuje krajská lídryně ANO Schillerová

Že by si po sněmovních volbách pláclo ANO s ODS, nevylučují jen občanští demokraté, ale z opačného břehu i jihomoravská lídryně Babišova hnutí Alena Schillerová. V Brně přitom obě uskupení...

25. září 2025  11:28

Akční letáky
Akční letáky

Všechny akční letáky na jednom místě!

Zjistit více

AI jako parťák strážníků. Ústí rozmístí senzory upozorňující na podezřelé zvuky

Stačí zoufalý výkřik a strážníci v Ústí nad Labem budou během několika sekund vědět, že se něco děje. Město jako první v regionu investuje do moderní technologie, která dokáže ve veřejném prostoru...

25. září 2025  7:04

Otec ubližoval kojencům, jedno z dětí zemřelo. Odsedí si 11,5 roku

Odvolací Vrchní soud v Praze potvrdil ve středu trest vězení na 11,5 roku muži z Děčína, jenž podle obžaloby způsobil těžká zranění svým dvěma dětem v kojeneckém věku. Jedno z dětí zemřelo, druhé se...

24. září 2025  17:12

Nepřehlédněte

Mohlo by Vás zajímat

Další weby

Nastavte si velikost písma, podle vašich preferencí.