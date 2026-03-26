Převzetí sportoviště, ke kterému došlo v pátek 13. března, připomínalo scénu z exekučního řízení. Za asistence notáře a právníka města byly odvrtány původní zámky u všech vstupních bran i zámky do obytných buněk a byly nahrazeny novými. Spolek tak ztratil do areálu přístup.
„K tomuto radikálnímu kroku jsme přistoupili poté, co spolek ignoroval veškeré výzvy k vyklizení a areál dál neoprávněně využíval,“ vysvětlila starostka Blšan Dagmar Břehovská (Pro rozvoj našich obcí), která kauzu „zdědila“ po svém předchůdci.
Spolek to tak určitě nenechá – že to tam obsadíte, uřežete zámky a zaberete si to. Ať rozhodne soud.