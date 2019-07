Mostečané žádají město, ať koupí problémový dům. Bojí se vzniku ubytovny

V petici, která mezi lidmi koluje od května, jsou bezmála dva tisíce podpisů.

„Problém kolem Bloku 5 existuje už dlouhodobě. To, čeho se ale bojíme teď, je plná obsazenost objektu rizikovou skupinou obyvatel. Už nyní se v jeho okolí potýkáme s hromadami nábytku plného štěnic kolem kontejnerů nebo narušováním klidu,“ pronesla na posledním jednání mosteckých zastupitelů za petiční výbor Gabriela Nekolová.

„Obáváme se, že se tu začnou ve velké míře objevovat drogy a alkohol, jak to známe z jiných částí města. A zvlášť, když se v bezprostřední blízkosti objektu nachází základní škola a školka,“ dodala.

Ze zrušené ubytovny Domino se do bytů v ulici Slovenského národního povstání zatím přestěhovalo 34 lidí. Původní odhady hovořily až o stovce nových nájemníků.

Podle primátora Mostu Jana Paparegy (ProMOST) zde od té chvíle k žádnému nárůstu přestupků nedošlo a funguje podle něj i komunikace mezi správcem domu a odborem sociálních věcí mosteckého magistrátu. Kolem domu město také posílilo dohledovou činnost městských strážníků a jejich asistentů prevence kriminality.

Místním to nestačí a žádají opatření, která by předešla případnému zhoršení. Jako jednu z možností navrhují autoři petice odkup domu, aby mohlo město ovlivňovat, kdo tam bydlí. To samé požadovali už před několika lety.

To ale podle Josefa Smolíka, jednatele společnosti SaS Most, jíž Blok 5 patří a která donedávna vlastnila i ubytovnu Domino, není na pořadu dne.

Prodám, když vezmete i koupaliště

A pokud by prý o tom měl uvažovat, tak jedině s tím, že součástí prodeje bude i areál nedalekého koupaliště Ressl, který firma vlastní také a již delší dobu ho městu k odkupu bez úspěchu nabízí.

Mostecký primátor už o případné možnosti odkupu celého objektu s Josefem Smolíkem jednal v červnu. Zda k tomu skutečně dojde, se ale zatím lze jen dohadovat.

„Kupní cenu za obě nemovitosti si na základě svého propočtu představuje kolem 90 milionů korun. Částku rozdělil na 40 milionů za dům a 50 milionů za koupaliště. Požádal jsem ho, ať své podmínky případného prodeje sepíše a zašle je na adresu mosteckého magistrátu, aby je mohla projednat oficiálně rada města,“ uvedl Paparega.

Po několika letech teplá voda

Problémy kolem Bloku 5 se s malými přestávkami táhnou už od roku 1998, kdy ho město v privatizaci prodalo místo majitelům bytů soukromé společnosti. SaS Most dům do svého vlastnictví získala teprve začátkem letošního května a chce ho prý opravit a udělat z něj běžné nájemní bydlení.

„Objekt postupně opravujeme. Po několika letech například teče od června lidem z kohoutku teplá voda. Ve většině bytů už by měla fungovat i elektřina, která byla také roky odpojená. Na podzim by měl být dům napojený i na centrální teplo, což také několik let nebyl,“ vyjmenoval Josef Smolík.

V nejbližší době podle něj dojde k výměně vchodových dveří. V plánu prý má zhruba za deset milionů i rekonstrukci samotné budovy od zateplení po střechu a také kompletní opravy bytů, které by podle něj byly postupně nabízeny k pronájmu běžným nájemníkům.