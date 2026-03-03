Prokletá díra v centru Ústí. Firma stavět nebude, město zkusí vyhlásit soutěž

Autor: ,
  11:25
Na dlouhodobě opuštěném rozestavěném prostoru u Mírového náměstí v centru Ústí nad Labem společnost BBP Stavby Management stavět nebude. Nesplnila podmínky soutěže, radní proto záměr na mimořádném zasedání zrušili.
Staveniště na Mírovém náměstí v Ústí nad Labem, kterému se tady neřekne jinak...

Staveniště na Mírovém náměstí v Ústí nad Labem, kterému se tady neřekne jinak než díra. Město ho koupilo před dvěma lety za 73 milionů s cílem, že tu dostaví polyfunkční dům. Zatím se ale nic neděje. (březen 2025) | foto: Ondřej Bičiště, MF DNES

Staveniště na Mírovém náměstí v Ústí nad Labem, kterému se tady neřekne jinak...
Staveniště na Mírovém náměstí v Ústí nad Labem, kterému se tady neřekne jinak...
Staveniště na Mírovém náměstí v Ústí nad Labem, kterému se tady neřekne jinak...
Staveniště na Mírovém náměstí v Ústí nad Labem, kterému se tady neřekne jinak...
15 fotografií

Na takzvaném bloku 004, lidmi přezdívaném „díra“, měla firma BBP Stavby Management stavět formou PPP projektu, tedy partnerství veřejných a soukromých peněz. Mělo se jednat o kancelářskou budovu. Šlo o jediného zájemce, kterého vybral zastupující administrátor.

Firma však nepředložila požadovanou bankovní záruku ve výši dvou milionů korun. „Z procesního hlediska nezbývá jiný postup než vyloučení tohoto dodavatele,“ uvedl tajemník magistrátu Miloš Studenovský. Město si zároveň ponechá jistotu 500 tisíc korun.

Společnost na dotazy iDNES.cz, proč se rozhodla nesložit bankovní záruku, nereagovala.

Plán na rychlou dostavbu lokality tak vzal za své, což připustil i ústecký primátor Petr Nedvědický (ANO). Místo toho chce město vyhlásit otevřenou architektonickou soutěž, po které dlouhodobě volá i opozice.

Ústí koupí za 73 milionů díru hyzdící centrum, hlasování politiků bylo tajné

„Hledat nového partnera pro tuto stavbu nepřestaneme, ale vzniklou časovou prodlevu využijeme k uspořádání architektonické soutěže tak, abychom získali nové podněty, které by mohly pomoct k realizaci této významné stavby v centru města,“ sdělil Nedvědický.

Opuštěné staveniště, kde firma UDES vybudovala za 14 let pouze dvoupatrové podzemní parkoviště, město koupilo v roce 2023. Zaplatilo za něj 73 milionů korun, přestože cena v místě obvyklá činila podle znaleckého posudku 37 milionů korun.

10. března 2025
Vstoupit do diskuse

Nejčtenější

Jak se staví fotbalový sen. Architekt o Stínadlech se žábrami a inspiraci Bilbaem

Stínadla 2.0, vizualizace přestavěného fotbalového stadionu v Teplicích,...

Nejen aréna v Jeně, ale také fotbalový chrám San Mamés v Bilbau posloužil jako předobraz Stínadel 2.0. Tedy zmodernizovaného teplického stadionu, který by mohl zkrášlit lázeňské město už za pár let....

Sparta vybouchla v Hradci, Kladno otočilo s Kometou. Derby pro Třinec, slaví i Plzeň

David Němeček ze Sparty padá po kontaktu s Connorem Bunnamanem z Hradce Králové.

V 50. kole hokejové extraligy nezvládla Sparta klíčový duel o nejlepší čtyřku, Hradci Králové podlehla 3:6. Kladno zvítězilo 4:2 nad mistrovskou Kometou, Pardubice udolaly Karlovy Vary 4:3 po...

Obří krádež v Teplicích. Zloději rozebrali opravovaný dům, škoda je 22 milionů

Zloději ze zdí vytrhali všechny kabely a demontovali trubky z&#8239;topných...

Hodně neobvyklým případem krádeže se zabývají kriminalisté z Teplic. Čtveřice lidí v podstatě skoro úplně „vybílila“ rekonstruovaný pětipatrový dům v centru města. Škoda se vyšplhala na...

Chovatele z Teplicka uštkl nejjedovatější had na světě, protijed přivezli z Austrálie

Hadí uštknutí ročně usmrtí až 50 tisíc lidí. Čím zabíjejí? Kobří jed způsobuje...

Prudce jedovatý had uštkl při krmení v teráriu chovatele z Teplicka. Muže záchranáři převezli do teplické nemocnice, ale kvůli závažnosti ho museli během několika hodin transportovat na...

Sparta otáčela v Liberci, Pardubice opět zvládly reprízu finále. Plzeň slaví v derby

Potyčka v utkání Liberce se Spartou.

Hokejová extraliga se po olympijské pauze opět naplno rozjela 48. kolem. Sparta zvládla důležitý souboj v Liberci, který po otočce porazila 2:1 po prodloužení. Vedoucí Pardubice si v repríze finále...

Prokletá díra v centru Ústí. Firma stavět nebude, město zkusí vyhlásit soutěž

Staveniště na Mírovém náměstí v Ústí nad Labem, kterému se tady neřekne jinak...

Na dlouhodobě opuštěném rozestavěném prostoru u Mírového náměstí v centru Ústí nad Labem společnost BBP Stavby Management stavět nebude. Nesplnila podmínky soutěže, radní proto záměr na mimořádném...

3. března 2026  11:25

Šéf lovosické házené po pohárové slávě: Nejde být špička ve fotbale i curlingu

Házenkáři Lovosic slaví Český pohár 2026.

Střídmá oslava a zase hned do práce. Házenkáři Lovosic senzačně ovládli pohárové finále s obhájcem Karvinou a počtvrté v historii získali zlato, ale euforií se unášet nenechají. Vrchol sezony vidí až...

3. března 2026  9:29

Facka na konci i startu, Ústí stotisícovou pokutu nežehlí. Habanec: Deka to není

Ústí nad Labem, 27. 2. 2026, 2. fotbalová liga, FK Viagem Ústí nad Labem - SK...

Fackou pro ně druholigový podzim skončil, fackou začalo i jaro. Domácí prohra 0:1 s poslední Kroměříží je pro ústecké fotbalisty budíčkem, ale trenér Svatopluk Habanec se nebojí. „Není to tragédie,...

3. března 2026  8:18

Firma chce těžit písek sedm dní v týdnu. Třináct let jenom hluk, varuje spolek

U Krňovic v těžebně Marokánka II se dál těží štěrkopísky. (2. 11. 2022)

Nedostatek stavebního písku a štěrku děsí těžaře, ale i obyvatele obcí, ve kterých se nacházejí perspektivní dobývací prostory. Dvě třetiny pískoven a více než polovina kamenolomů má do šesti let...

3. března 2026  6:52

Nový trik podvodníků. Lidé nejprve posílají peníze skutečné neziskovce

ilustrační snímek

Podvodníci, kteří z důvěřivých lidí tahají peníze, si našli další způsob, jak své oběti obalamutit. Tentokráte zneužili transparentní účet a dobré jméno teplické neziskové organizace Arkadie, která...

2. března 2026  14:13

Oblíbené knihkupectví v Ústí kvůli růstu nájmu nezavře, dokonce bude platit méně

„Ke zdražování nájemného docházelo postupně již dříve, a to kvůli inflační...

Oblíbené knihkupectví Pod Věží v Ústí nad Labem, které se nachází u šikmého kostela v centru města, zavírat nebude. Provozovatel plánoval konec kvůli zvýšení nájmu. Ve skutečnosti šlo ale jen o...

2. března 2026  13:03

Rok 2026 a systém nevyblokuje hráče? Šéf Pirátů o kontumaci i rozšíření 1. ligy

Chomutov, 28.2. 2026, Piráti Chomutov - Jihlava, utkání první hokejové ligy,...

Piráti, sbohem! Anebo ne? Jejich majitel Jiří Sochor patří mezi spasitele chomutovského hokeje, letošní „ujetá“ sezona ho vyždímala jako citron a zvažoval konec, jenže emotivní záchrana první ligy ho...

2. března 2026  9:15

Přes sto karavanů i prosklená restaurace. U jezera Most je v plánu obří kemp

U jezera Most má vyrůst moderní kemp.

Mostecký magistrát předpokládá, že získá jezero Most do svého vlastnictví bezúplatně do konce letošní roku. Jakmile město 702 hektarů pozemků získá, pustí se do dalšího rozvoje území, v plánu je...

2. března 2026  8:50

Sparta vybouchla v Hradci, Kladno otočilo s Kometou. Derby pro Třinec, slaví i Plzeň

David Němeček ze Sparty padá po kontaktu s Connorem Bunnamanem z Hradce Králové.

V 50. kole hokejové extraligy nezvládla Sparta klíčový duel o nejlepší čtyřku, Hradci Králové podlehla 3:6. Kladno zvítězilo 4:2 nad mistrovskou Kometou, Pardubice udolaly Karlovy Vary 4:3 po...

1. března 2026  20:11

Ústecký kraj, házené ráj! Po Mostu oslavily pohár i Lovosice díky superfiniši

Házenkáři Lovosic vyhráli Český pohár po finálovém vítězství nad Karvinou 38:37.

Ústředím české házené se pro sobotu stal Ústecký kraj. Nejdřív oslavily už jedenáctý pohárový triumf házenkářky Mostu, které ve finále v pražské UNYP Aréně zdolaly Slavii 32:30, po nich se do extáze...

1. března 2026  13:20

Tragická havárie sportovního letadla u Panenského Týnce. Pilot nepřežil

V prostoru milovického letiště havarovalo malé letadlo. (20. května 2024)

U Panenského Týnce na Lounsku v sobotu odpoledne havarovalo v blízkosti místního letiště malé sportovní letadlo. Nehoda měla pro pilota tragické následky. Škoda na stroji byla předběžně vyčíslena na...

1. března 2026  9:09

Spolek oživuje sál Schichtových závodů v Ústí, o smlouvu usiloval několik let

Společenský sál v areálu Schichtových závodů na Střekově v Ústí nad Labem v...

Administrativní budova původních Schichtových závodů na Střekově v Ústí nad Labem, známých později jako Setuza, patřila ještě nedávno k objektům, jejichž další existence byla nejistá. Zdejší...

1. března 2026  8:17

Nepřehlédněte

Mohlo by Vás zajímat

Další weby

Nastavte si velikost písma, podle vašich preferencí.