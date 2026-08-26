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Silná komunita na 40 kilometrech čtverečních. Vesnice roku má sedm „podvesnic“

Miroslava Strnadová
  7:12
Sousedky z Květnova na Chomutovsku.

Sousedky z Květnova na Chomutovsku. | foto: Miroslava Strnadová, MF DNES

Radenov na Chomutovsku. (srpen 2026)
Blatno na Chomutovsku.
V dáli je Blatno na Chomutovsku.
Ski areál v Mezihoří na Chomutovsku. (srpen 2026)
48 fotografií
Stala se nejlepší obcí Ústeckého kraje a v září ji čeká celostátní finále Vesnice roku, kde bude soupeřit s dalšími vítězi krajských kol. Krušnohorská ves Blatno zaujalo porotu silnou komunitou, obnovu památek a aktivním sousedským životem. To všechno na 40 kilometrech čtverečních. Pod Blatno totiž spadá ještě dalších sedm vsí.

Zatímco rodiče pracují, šestiletá Anežka dovádí s dalšími dětmi na zahradě nedávno opraveného hrázděného domu v Radenově – v jedné z nejbližších, takzvaně spádových obcí Blatna. Koná se tu týdenní příměstský tábor. „Je ráda mezi dětmi a poznává nové kamarády i aktivity. V září nastupuje do školy, takže je skvělé, že je tu i se staršími dětmi, od kterých se může učit,“ pochvaluje si Anežčin tatínek Vít Hrad.

Ačkoliv jsou z Jirkova, nabídka i samotné místo konání rodiče natolik zaujaly, že sem dceru každé ráno rádi přivážejí. „Blatno a okolí jsou nádherné, panuje tu klid a pohoda, navíc je vše zasazené do krásné přírody. Je přitom blízko města,“ dodal s tím, že místním vítězství přeje.

V hrázděném domě z první poloviny 19. století funguje komunitní centrum. Po skončení příměstského tábora se tu opět budou konat besedy, pravidelné lekce jógy, sousedské pečení chleba či vaření marmelád.

Sousedky z Květnova na Chomutovsku.
Radenov na Chomutovsku. (srpen 2026)
Blatno na Chomutovsku.
V dáli je Blatno na Chomutovsku.
48 fotografií

„Příměšťák“ obec uspořádala po několikaleté pauze. „Chtěli jsme, aby se místní děti navzájem poznaly. Máme osm spádových obcí a děti se mezi sebou moc neznaly,“ popsala místostarostka a pořadatelka tábora Petra Brumeisenová s tím, že před dvanácti lety se stejný koncept osvědčil.

Tábor vznikl i na popud mladých rodin, které se do Blatna a spádových obcích v posledních letech nastěhovaly. „Přihlášeno máme téměř dvacet dětí ve věku od šesti do čtrnácti let. Každý den máme jiné téma – poznávání přírody, výlety, sport, keramickou dílnu i společné spaní,“ doplnila spolupořadatelka tábora Pavla Horkuličová s tím, že do chodu tábora se zapojily i starší děti, které například pomohly s vymýšlením úkolů na výletních trasách.

O pár kilometrů dál, v malé osadě Květnov, sedí u dřevěného zastřešeného posezení sousedky Šárka, Zuzana, Iva a Jiřina a klábosí. Je půl desáté ráno a před sebou mají drobné pohoštění. „Potkáváme se tu takhle každé ráno od devíti hodin, i v zimě. Dneska navíc slavíme Zuzany,“ vysvětlila Šárka. Mluví o tom, že řada místních je hodně aktivních, neustále se v obcích něco děje a rozvíjí se.

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Blatno a spádové vsi - Bečov, Hradečná, Radenov, Květnov, Šerchov, Zákoutí a Mezihoří - se rozprostírají na území přesahujícím čtyřicet čtverečních kilometrů. Vesničky, ve kterých žije přes šest stovek obyvatel, obklopují lesy, horské louky a pastviny, na kterých se pasou krávy či koně.

„Obec se za posledních deset let neuvěřitelně posunula, což vidím i po okolí. Opravují se chátrající objekty i drobné kapličky v krajině a velký důraz se klade na osidlování původních opuštěných domů místo nové výstavby na zelené louce. Úžasná je tu i komunita – práce skvěle funguje jak odspodu od lidí, tak shora od vedení obce,“ uvedla obyvatelka Stanislava Hálová.

Usilují o návrat varhan

Péče o oblast zahrnuje i obnovu památek v krajině, která po skončení 2. světové války zažila odsun německého obyvatelstva. Z mezí a škarp zachránila radnice zapomenuté křížky a pomníčky, nechala je zrestaurovat a vrátila do krajiny. „Často to byla právě iniciativa místních, kteří o těchto zapomenutých artefaktech věděli,“ upozornila starostka Iveta Rabasová Houfová, která je v čele obce dvanáct let.

Mezi zásadní investice současnosti patří obnova interiéru kostela svatého Michaela archanděla v Blatně. Místní usilují také o to, aby se sem vrátily původní varhany z 18. století.

Finále soutěže Vesnice roku se uskuteční 19. září. Hodnotitelská komise přijede do Blatna na začátku měsíce. „Přípravy jsou náročné a celé léto vymýšlíme, jak komisi zaujmout. Nemáme ale v hlavě to, že musíme za každou cenu vyhrát. Chceme si to hlavně všichni společně užít. Největším přínosem soutěže stejně je, že to lidi v obci neskutečně spojí a prohloubí vztahy,“ uzavřela starostka.

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