Zatímco rodiče pracují, šestiletá Anežka dovádí s dalšími dětmi na zahradě nedávno opraveného hrázděného domu v Radenově – v jedné z nejbližších, takzvaně spádových obcí Blatna. Koná se tu týdenní příměstský tábor. „Je ráda mezi dětmi a poznává nové kamarády i aktivity. V září nastupuje do školy, takže je skvělé, že je tu i se staršími dětmi, od kterých se může učit,“ pochvaluje si Anežčin tatínek Vít Hrad.
Ačkoliv jsou z Jirkova, nabídka i samotné místo konání rodiče natolik zaujaly, že sem dceru každé ráno rádi přivážejí. „Blatno a okolí jsou nádherné, panuje tu klid a pohoda, navíc je vše zasazené do krásné přírody. Je přitom blízko města,“ dodal s tím, že místním vítězství přeje.
V hrázděném domě z první poloviny 19. století funguje komunitní centrum. Po skončení příměstského tábora se tu opět budou konat besedy, pravidelné lekce jógy, sousedské pečení chleba či vaření marmelád.
„Příměšťák“ obec uspořádala po několikaleté pauze. „Chtěli jsme, aby se místní děti navzájem poznaly. Máme osm spádových obcí a děti se mezi sebou moc neznaly,“ popsala místostarostka a pořadatelka tábora Petra Brumeisenová s tím, že před dvanácti lety se stejný koncept osvědčil.
Tábor vznikl i na popud mladých rodin, které se do Blatna a spádových obcích v posledních letech nastěhovaly. „Přihlášeno máme téměř dvacet dětí ve věku od šesti do čtrnácti let. Každý den máme jiné téma – poznávání přírody, výlety, sport, keramickou dílnu i společné spaní,“ doplnila spolupořadatelka tábora Pavla Horkuličová s tím, že do chodu tábora se zapojily i starší děti, které například pomohly s vymýšlením úkolů na výletních trasách.
O pár kilometrů dál, v malé osadě Květnov, sedí u dřevěného zastřešeného posezení sousedky Šárka, Zuzana, Iva a Jiřina a klábosí. Je půl desáté ráno a před sebou mají drobné pohoštění. „Potkáváme se tu takhle každé ráno od devíti hodin, i v zimě. Dneska navíc slavíme Zuzany,“ vysvětlila Šárka. Mluví o tom, že řada místních je hodně aktivních, neustále se v obcích něco děje a rozvíjí se.
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Blatno a spádové vsi - Bečov, Hradečná, Radenov, Květnov, Šerchov, Zákoutí a Mezihoří - se rozprostírají na území přesahujícím čtyřicet čtverečních kilometrů. Vesničky, ve kterých žije přes šest stovek obyvatel, obklopují lesy, horské louky a pastviny, na kterých se pasou krávy či koně.
„Obec se za posledních deset let neuvěřitelně posunula, což vidím i po okolí. Opravují se chátrající objekty i drobné kapličky v krajině a velký důraz se klade na osidlování původních opuštěných domů místo nové výstavby na zelené louce. Úžasná je tu i komunita – práce skvěle funguje jak odspodu od lidí, tak shora od vedení obce,“ uvedla obyvatelka Stanislava Hálová.
Usilují o návrat varhan
Péče o oblast zahrnuje i obnovu památek v krajině, která po skončení 2. světové války zažila odsun německého obyvatelstva. Z mezí a škarp zachránila radnice zapomenuté křížky a pomníčky, nechala je zrestaurovat a vrátila do krajiny. „Často to byla právě iniciativa místních, kteří o těchto zapomenutých artefaktech věděli,“ upozornila starostka Iveta Rabasová Houfová, která je v čele obce dvanáct let.
Mezi zásadní investice současnosti patří obnova interiéru kostela svatého Michaela archanděla v Blatně. Místní usilují také o to, aby se sem vrátily původní varhany z 18. století.
Finále soutěže Vesnice roku se uskuteční 19. září. Hodnotitelská komise přijede do Blatna na začátku měsíce. „Přípravy jsou náročné a celé léto vymýšlíme, jak komisi zaujmout. Nemáme ale v hlavě to, že musíme za každou cenu vyhrát. Chceme si to hlavně všichni společně užít. Největším přínosem soutěže stejně je, že to lidi v obci neskutečně spojí a prohloubí vztahy,“ uzavřela starostka.