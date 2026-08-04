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Exšéf Dělnické strany zabral kvůli volbám na měsíc náměstí. Ale SPD ho půjčím, říká

Miroslava Strnadová
  16:53
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Centrum Bíliny na Teplicku. | foto: Iveta Lhotská, MAFRA

V duchu přísloví „kdo dřív přijde, ten dřív mele“ si počíná opoziční politik Tomáš Vandas v Bílině na Teplicku. Někdejší předseda rozpuštěné Dělnické strany se totiž rozhodl si skoro na měsíc zabrat místní Mírové náměstí, aby na něm nemohly před komunálními volbami své akce pořádat ostatní kandidující subjekty. Pokud by chtěly dostat prostor na náměstí, musí teď požádat Vandase o uvolnění.

Žádost o zábor náměstí pro volební kampaň doputovala na tamní radnici už v polovině dubna. „Není standardní žádat takhle brzy, ale využil toho, že podle zákona lze žádost podat nejdříve půl roku předem. Byl první,“ uvedl tajemník městského úřadu Ladislav Kvěch.

Naopak vládní hnutí ANO by mělo smůlu – tomu by náměstí Vandas prý v žádném případě nepřenechal.

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