Stavba tunelu pod Bílinou je o něco blíž, vychází v kladných číslech

O tom, zda se bude tunel, který by vyřešil zdejší dlouholetou špatnou dopravní situaci, stavět, má příští týden rozhodnout Centrální komise ministerstva dopravy.

„Díky tahové studii Most - Teplice a celkovému vyhodnocení vyšla tunelová varianta vůbec poprvé jako ekonomicky efektivní, tedy v kladných číslech. Díky tomu by měla být možnost jejího financování z evropských zdrojů. Pevně věříme, že rozhodnutí komise bude kladné a postoupí projekt k dalším krokům,“ sdělila starostka Bíliny Zuzana Schwarz Bařtipánová (ANO).

Ředitelství silnic a dálnic je nyní připraveno zahájit proces posouzení vlivu stavby na životní prostředí (EIA) a podrobné geologické průzkumy v místě budoucí stavby.

„Tyto kroky musí být zahájeny ještě před projekční přípravou. Nás jako město bude čekat příprava změny územního plánu, v rámci které tam dostaneme tunelovou variantu a naopak vyjmeme východní variantu obchvatu. Dalším krokem pak budou jednání s vlastníky dotčených pozemků,“ nastínila starostka.

Pokud vše půjde hladce, výstavba 3,2 kilometru dlouhého dvoutubusového tunelu by měla být zahájena v roce 2029. Ukončena by pak měla být o tři roky později.

Součástí stavby budou i dvě mimoúrovňové okružní křižovatky, které vzniknou na začátku a konci tunelu. Předpokládané náklady z technicko-ekonomické studie vycházejí na 6,4 miliardy korun.

„Doufáme, že to Centrální komise ministerstva dopravy schválí a my konečně uvidíme pomyslné světlo na konci tunelu. Bude to samozřejmě ještě dlouhý a náročný proces, ale věříme, že se konečně začne něco dít. Upínáme se k tomu, protože jiná varianta, jak zlepšit průtah Bílinou, neexistuje,“ dodala starostka.