Sto ukrajinských Romů? To nemyslíte vážně, brání se Bílina umístění běženců

„Prioritně by se mělo jednat o matky s dětmi do 14 let věku, které získaly v ČR dočasnou ochranu,“ podotkl v žádosti ředitel Správy uprchlických zařízení Pavel Bacík s tím, že byty na zmíněné adrese se SUZ již podařilo smluvně zajistit. Objekt patří společnosti Residencial Žatec.

Příslušnou sociální práci a služby v místě ubytování by podle Bacíka zajišťovala právě SUZ prostřednictvím zkušených pracovníků lokálně působících romských neziskových organizací.

„Jedná se o osvědčenou praxi, která má za cíl předcházet sociálnímu a dalšímu napětí v konkrétních lokalitách a je zásadní pro prevenci negativních jevů či vnímání veřejnosti,“ doplnil ředitel v oficiální žádosti.

O možném ubytování stovky romských uprchlíků z Ukrajiny však nechce vedení Bíliny ani slyšet.

„Vzhledem k eskalaci problémů v Bílině (...) a rozšiřování sociálně vyloučených lokalit nejen ve městě Bílina ale celkově v Ústeckém, Moravskoslezském a Karlovarském kraji, nedokážu pochopit, že někoho ze státních organizací mohlo byť jen na chvíli napadnout, a nedej bože ještě zrealizovat, přesun romských ukrajinských nepřizpůsobivých uprchlíků kamkoliv do těchto tří krajů a zejména pak do Bíliny,“ rozhořčila se starostka města Zuzana Schwarz Bařtipánová (ANO) v dopise, který adresovala Bacíkovi.

Zmiňované romské neziskové organizace podle ní do dnešního dne se stávajícími romskými nepřizpůsobivými občany nijak efektivně nepracují.

„A vzhledem k tomu, že nedokážou zajistit adaptaci ani česky hovořících romských spoluobčanů, nelze věřit tomu, že by toto zvládly u ukrajinských,“ pokračovala.

„S vaším návrhem zásadně nesouhlasím, a pokud tak bude ze strany státu učiněno i bez souhlasu města, dojde zcela jistě k další eskalaci společenských problémů včetně hrozících občanských nepokojů nejen v místě ubytování těchto uprchlíků, ale v celém městě a širším okolí,“ varovala Schwarz Bařtipánová.

S ubytováním romských uprchlíků z Ukrajiny v Bílině nesouhlasí ani vedení Ústeckého kraje, které se už k žádosti SUZ rovněž vyjádřilo.

„Ústecký kraj je jednou velkou vyloučenou lokalitou, což není můj rozmar, ale je to datově zcela doložitelné. Navíc se tento konkrétní objekt nachází v lokalitě, která je již nyní problematická v soužití různých sociálních skupin obyvatel. Rozhodně proto nedoporučujeme umístění zvláště zranitelných osob a skupin do této lokality,“ napsal v dopise adresovaném SUZ hejtman Ústeckého kraje Jan Schiller.

Paradoxní je, že romské uprchlíky z Ukrajiny mezi sebou nechtějí mít ani místní Romové, kteří na sídlišti žijí.

„Nechci je tady. Mám s nimi zkušenost z Litvínova, kde jsme pro ně dělali sbírku a byli drzí. Jejich chování se nám vůbec nelíbilo,“ sdělila Romana, která přímo na Teplickém předměstí žije.

„Ústecký kraj nemůže a nechce přijímat uprchlíky se specifickými potřebami, a to z již dříve deklarovaných důvodů, zejména křehké sociální bezpečnosti v našem kraji,“ doplnil hejtman Schiller s tím, že naopak uprchlíky, kteří nepotřebují a nevyžadují speciální péči, bude Ústecký kraj i nadále přijímat.