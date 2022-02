Rakouský podnikatel vrací chátrající pivovar Bílině. Neví, jak ho využít

„Zhruba v polovině prosince nás zástupci firmy oslovili dopisem, jestli nechceme pivovar odkoupit zpátky. Je to pro nás klíčové území v centru města, a tak jsme to na posledním zasedání rady města probírali,“ připustil radní Karel Matuška (ANO) s tím, že rada zatím o dalším postupu nerozhodla.

Bývalý zámecký pivovar, v němž se naposledy pivo vařilo v roce 1977 a od té doby postupně chátrá, patří od roku 2016 společnosti Lesy Sever. Jejím majitelem je rakouský podnikatel Georg Thaler, který v Bílině vlastní i sousední zámek. Ten v minulosti nechal opravit a dnes je jednou z nejvýraznějších dominant města.

Pivovar v Bílině Bývalý zámecký pivovar byl založen v roce 1615 rodem Lobkoviců a vařila se v něm světlá a tmavá piva i ležáky.

Hlavní barokní zděná budova na Pivovarském náměstí byla dostavěna v roce 1695.

V roce 1948 byl pivovar znárodněn a spadal pod závod Krušnohorské pivovary, který slučoval podniky menší výroby v regionu. Od roku 1960 pak spadal pod Severočeské pivovary.

V roce 1977 zde byla ukončena výroba a pivovar už sloužil jen jako skladiště.

Od roku 1992 jsou hlavní budova a další objekty v areálu památkově chráněny.

Město chátrající areál získalo v roce 1997, kdy ho koupilo od restituenta Martina Lobkovice za 1,6 milionu korun. O 19 let později ho za 2,4 milionu prodalo společnosti Lesy Sever.

Podobné plány měl i s pivovarem. Budovy, jež nejsou památkově chráněné, chtěl nechat zbourat a ostatní plánoval opravit. Podle tehdejších informací v nich chtěl vybudovat například restauraci, společenský sál či menší pivovar.

„Pan majitel bohužel nenašel vhodný podnikatelský záměr. Při tak vysoké investici, která by se musela do pivovaru vložit, nenašel jeho smysluplné využití. Zvažoval to opravdu dlouho, ale nakonec se rozhodl to městu nabídnout zpátky,“ sdělila Anita Hovorková, výkonná ředitelka společnosti Lesy Sever, proč nyní Thaler objekty znovu nabízí městu.

Jak podotkl Matuška, radní zatím o ničem nerozhodli, ale chtějí nyní učinit další kroky, které by v rozhodnutí mohly pomoci zastupitelům. Ti by měli o osudu pivovaru jednat na svém příštím zasedání v polovině března.

„V první řadě necháme areál ocenit znalcem, abychom věděli, jaká je dnes jeho skutečná hodnota. A budeme se chtít sejít i s památkáři a zjistit, co by se v areálu vůbec dalo udělat. Poté to předložíme radě a následně i zastupitelstvu,“ nastínil radní.

V případě, že by se město poté skutečně rozhodlo nabídky firmy využít a odkoupit pivovar zpět do svého vlastnictví, by podle Matušky radnici přibyly jen starosti. „Na druhou stranu jde ale o areál v centru města, bezprostředně u náměstí. Neměli bychom se tvářit, že je nám to jedno. Pokud to nekoupíme, stávající majitel s tím pravděpodobně roky neudělá vůbec nic,“ upozornil.

Že by město mělo důkladně zvážit odkoupení pivovaru zpět do svého vlastnictví, si myslí i opoziční zastupitel a bývalý starosta Bíliny Oldřich Bubeníček (KSČM), který v roce 2016 podepisoval smlouvu o jeho prodeji do soukromých rukou.

„Pan Thaler s tím měl tehdy velké plány, co všechno tam udělá. Pak se ale v jeho firmě změnilo vedení a to nové má asi jiný názor. Je pravda, že je to ruina, navíc v centru města a některé budovy se zbourat nedají, protože jsou podle památkářů velmi cenné. Je tedy otázkou, co s tím. Pokud bude firma na prodeji trvat, město by to asi mělo koupit zpátky a pokusit se najít zájemce, který s areálem něco udělá,“ zmínil Bubeníček.

Jak konkrétně by město mohlo pivovar v budoucnu využít, je zatím nejasné. „Je otázkou, co tam vůbec z hlediska památkové ochrany může být. Určitě to bude běh na dlouhou trať. Určitě bude potřeba opravit střechu a nedovolit, aby to dál chátralo. Dokážu si představit, že by tam mohl být třeba malý pivovar pro lidi z Bíliny – zbourat brány, otevřít to lidem. Takový hezký brownfield by se jim asi líbil. Myslím ale, že by to měli rozhodnout ti, kdo se v tom vyznají, tedy architekti,“ dodal Matuška.