Dělejte něco. Situace je neúnosná, píše Bílina vládě kvůli nepřizpůsobivým

„Situace v sociálně vyloučených lokalitách v našem městě, kterých pomalu přibývá, je dlouhodobě neutěšená. Proto vyzýváme vládu a zákonodárce, aby tuto situaci začali co nejrychleji koncepčně řešit,“ sdělila starostka Bíliny Zuzana Schwarz Bařtipánová (ANO).

Kvůli vypjaté situaci ve vyloučených lokalitách vznikla už loni v létě v Bílině petice za odvolání vedení města. Její autoři si stěžovali, že radnice odmítá řešit problémy s nepřizpůsobivými občany a že se bezpečnostní situace ve městě neustále zhoršuje.

„Je tady nepořádek, lidé se bojí i přes den vycházet ze svých domů. Chceme, aby se už něco změnilo,“ říkala tehdy Jiřina Malá, organizátorka petice, pod kterou se podepsalo asi 600 lidí.

Podle starostky však město nemá k řešení problému dostatek pravomocí. „Odmítáme nést výhradní odpovědnost za něco, co zákonnými nástroji nemůžeme ovlivnit. Naše možnosti jsou velmi omezené a velmi těžce vymahatelné. Je velmi obtížné lidem vysvětlit, že pro řešení takto složitých situací nemají obce v rukou téměř žádné kompetence,” podotkla Schwarz Bařtipánová.

Pravomoci k adekvátním zásahům a obraně obyvatel podle ní nemá ani městská či státní policie.

Vedení města se proto rozhodlo oslovit zákonodárce otevřeným dopisem a přeposláním zmíněné petice. „Jsme přesvědčeni, že odpovědnost za situaci nesou hlavně ti, kteří vytvářejí pravidla pro sociální dávky a také legislativní prostor pro takzvaný obchod s chudobou. Oni jsou také těmi, kteří špatně nastavená pravidla mohou ovlivnit a změnit,” dodala starostka.

Podle opozičního zastupitele, bývalého starosty města a exhejtmana Oldřicha Bubeníčka (KSČM) je problém s nepřizpůsobivými občany v Bílině dlouholetý.

„V minulém volebním období jsme měli snahu vykoupit velkou část bytového fondu na nejproblémovějším sídlišti, od toho ale nakonec náš koaliční partner hnutí ANO cuklo. Situace ale skutečně není dobrá, to si namlouvat nebudeme,“ řekl Bubeníček.

Nadbytečně velké dávky

Aby vláda začala řešit problematiku sociálních dávek na bydlení před časem žádali i představitelé Chomutova, Kadaně, Klášterce nad Ohří a Jirkova. Ve společném dopise oslovili tehdejšího předsedu vlády Andreje Babiše (ANO) s požadavkem na projednání možné změny legislativy.

„Chceme společně dosáhnout toho, aby došlo ke změně legislativy a tyto dávky na bydlení nebyly tak vysoké. Jsou nadbytečně velké a způsobují migraci sociálně slabých občanů do Ústeckého kraje, ale i do Karlovarského kraje. Chceme, aby tyto dávky na bydlení byly uzákoněny maximálně do výše obecního nájemného,“ řekl tehdy starosta Kadaně Jiří Kulhánek (ODS).

„Zatím bohužel nikdo nenašel recept, jak to řešit. Důležité je, aby ve městě nepřibývali problémoví občané. Na to ale bohužel město velký vliv nemá, protože drtivá většina bytového fondu je v soukromých rukou,“ dodal Bubeníček.