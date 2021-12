Oprava nádraží v Bílině zatím nezačne, čeká se na schválení rozpočtu

„Rekonstrukce nádražní budovy v Bílině prozatím nebyla zahájena. Začátek stavby je závislý na schválení státního rozpočtu pro rok 2022, respektive na schválení a výši rozpočtu Správy železnic,“ vysvětlila mluvčí SŽ Nela Friebová.

Nádraží má projít kompletní renovací za desítky milionů korun. Původně se hovořilo o tom, že rekonstrukce, během které má dojít k zateplení obvodového pláště, opravě střechy a také k modernizaci interiéru, bude stát 55 milionů. Ale částka, kterou bude muset vlastník za opravu objektu zaplatit, se zvýšila.

„Předpokládané investiční náklady aktuálně dosahují 61 milionů korun. Rekonstrukce bude trvat zhruba 18 měsíců,“ potvrdila Friebová s tím, že zatím není jisté, z jakých prostředků bude oprava objektu financována. Správa železnic chtěla původně prověřit možnosti dotace z Operačního programu životního prostředí, ale tato možnost padla.

Důvodem je obrovský převis podaných žádostí oproti dostupné finanční alokaci, proto SŽ s touto dotací nyní nepočítá. „Prověřujeme ale možnosti získání dotace z jiných programů,“ podotkla Friebová.

Výpravní budova v Bílině, jejímž autorem je architekt Jan Šrámek, je jedinečnou ukázkou architektonického stylu 60. let. Vzhled objektu ale zůstane zachován i po modernizaci.

„Budova projde zateplením, které bude respektovat její původní architektonický ráz. Počítáme se zrekonstruováním střechy, interiéru, veřejných toalet, doplněním bezbariérového WC a bezbariérového vstupu do podchodu k nástupištím,“ nastínila Friebová, jak bude nádraží po opravě vypadat.

Že se rekonstrukce opozdí, netěší občany ani vedení města. Podle starostky Zuzany Schwarz Bařtipánové (ANO) město o posunu termínu opravy ani nevědělo.

„Dozvídám se to od vás, s námi vedení Správy železnic nekomunikuje. Je to škoda, každý měsíc, o který by to bylo hotové dříve, by byl dobrý,“ sdělila.