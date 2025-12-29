Bílá pěna připomínající saponát pokryla hladinu Bíliny první prosincovou sobotu. Vzorky odebrané z výpusti ústící do Bíliny podle Dany Zikešové, mluvčí Povodí Ohře, které je správcem toku, ukázaly na výrobce tenzidů (povrchové aktivní látky, pozn. red.), stavební chemie a textilních pomocných přípravků v obci Velvěty.
„Jako zdroj znečištění byla identifikována biologická čistírna odpadních vod v areálu této společnosti. Došlo zde k nedovolenému vypouštění nádrží s přebytkem kalu a přídavkem odpěňující látky, která měla potlačit viditelné pěnění v toku,“ informovala Zikešová.
O kterou firmu jde, mluvčí vzhledem k probíhajícímu šetření nesdělila. Případ nyní řeší policie. „Tepličtí kriminalisté věc prošetřují pro podezření z poškození a ohrožení životního prostředí,“ uvedl mluvčí policie Václav Krieger.
Že v souvislosti s nedávným znečištěním probíhá prošetřování, nicméně potvrdil předseda správní rady velvětské společnosti Enaspol. „Probíhá šetření jak u nás interně, tak ze strany patřičných orgánů vůči nám,“ uvedl Dalibor Kasík bez dalších podrobností.
Kromě policie se znečištěním Bíliny zabývá i Česká inspekce životního prostředí (ČIŽP). Viníkovi hrozí citelný postih. Podle mluvčí ČIŽP Miriam Loužecké se může pokuta za porušení vodního zákona, který zajišťuje ochranu povrchových a podzemních vod, vyšplhat až k pěti milionům korun. Další podrobnosti vzhledem k neukončenému šetření nesdělila.
Problém posledních let
Znečištění projevující se bílou pěnou se v řece Bílina objevuje nepravidelně už několik let. Nynější zjištění o pravděpodobném viníkovi je podle mluvčího severočeského rybářského svazu Jana Skalského velkým posunem.
„Velké pěnění se projevovalo především pod jezy či ve velkých peřejích. Proto bylo těžké dohledat zdroj znečištění,“ uvedl. Podél toku se nachází několik průmyslových areálů, odkud mohlo znečištění pocházet.
Předseda správní rady Enaspolu spojení s dřívějšími incidenty důrazně odmítl. „Kategoricky odmítáme tvrzení o dlouhodobé praxi a znečisťování řeky naší společností. Z minulosti vedeme v patrnosti četná objasněná i neobjasněná znečištění řeky, ale nikdy nešlo o znečištění naší společností,“ dodal.
Hromadné úhyny ryb při posledním znečištění ani dříve rybáři nezjistili. „Nelze ale říct, jestli to nemělo nějaký sekundární vliv. Látky mohly negativně ovlivnit potravní základnu ryb,“ upozornil Skalský.