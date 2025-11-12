Rozsudek není pravomocný, obžalovaní i státní zástupce si ponechali lhůtu na rozmyšlenou, zda podají odvolání.
Muži podle žalobce v pozici vedoucích pyrotechnické služby policie z nedbalosti zavinili to, že ve skladu bylo více nevybuchlé válečné munice, než tam mohlo být, a byla uložena na místech, která k tomu nebyla určena.
Sklad byl civilního subjektu, policie si ho pro skladování munice pronajímala. Dvojice podle obžaloby způsobila z nedbalosti zvýšení obecného nebezpečí při výbuchu, který nastal v důsledku požáru munice. Exploze tehdy nikoho nezranila. Obžalovanými jsou bývalý bezpečnostní ředitel areálu skladu Michal Dlouhý a bývalý vedoucí bezpečnostní ochrany areálu Daniel Petráš. Trest za obecné ohrožení z nedbalosti je v daném případě do pěti let.
V Bílině vybuchovala vyřazená munice ve skladu, úlomky létaly stovky metrů
V červenci 2024 teplický soud muže zprostil obžaloby. Uvedl tehdy, že skutek není trestným činem. Státní zástupce Martin Krumpoch se proti rozhodnutí odvolal. Krajský soud v Ústí nad Labem rozsudek zrušil a věc vrátil soudu v Teplicích.
Čapek ve středu řekl, že odvolací soud měl zcela odlišný právní názor na věc a zavázal teplický soud, aby ho respektoval. Podle soudce tak musel napodruhé uznat vinu obžalovaných pod sankcí kárného řízení. „Na svém názoru soud trvá, ale jiná alternativa než uznání viny nepřicházela v úvahu,“ řekl Čapek, který se domnívá, že případ skončí dovoláním u Nejvyššího soudu v Brně.
Petrášův obhájce ve středu navrhoval doplnit dokazování o řadu listinných důkazů a výpověď dalších svědků. To soud považoval za nadbytečné. „Už jsme k věci vyslechli kde koho napříč celou Českou republikou,“ uvedl Čapek. Doplnění dokazování nepožadoval ani odvolací soud.
Čapek v aktuálním rozsudku uvedl, že předpisy ohledně skladování pyrotechniky byly chaotické a neuspořádané, což se už nyní změnilo. Ocenil, že oba muži uznali morální odpovědnost, litovali toho, co se stalo a mají doposud čistý trestní rejstřík. Uvedl, že soud při ukládání trestu zohlednil délku trestního řízení. Trest je na samé spodní hranici sazby.
15. září 2020
Státní zástupce navrhoval pro oba rok vězení s odkladem na zkušební dobu 18 měsíců. V závěrečné řeči uvedl, že právě pyrotechnik je ten, který vybírá objekty vhodné pro skladování munice. U soudu zaznělo, že hlavním kritériem výběru skladu v tomto případě byla cena.
Muži podle Krumpocha nerespektovali předpisy a v Bílině bylo uloženo větší než povolené množství munice, a to na místech, která k tomu nebyla určena. V místní části Chudeřice 15. září 2020 postupně munice vybuchovala. „Jen shodou náhod nedošlo ke zranění,“ řekl žalobce. Poškozené, kteří se k trestnímu řízení připojili s nárokem na náhradu škody, soud odkázal na řízení ve věcech občanskoprávních.