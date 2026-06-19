V Bílině otevřeli muzeum kyselky, slavnou vodu dnes vyrábí firma v konkurzu

„Muzeum jsme zprovoznili na jaře, ale otvírání bude probíhat delší dobu, protože expozici neustále rozšiřujeme,“ popisuje manažer marketingu Bílinské kyselky Karel Bašta.
„Naše muzeum je koncipováno jako otevřený archiv, který je zaměřen na studium historických souvislostí lázeňství, léčivých pramenů a místního regionu. Návštěvníci se v muzeu dozvědí, jak se na léčivé prameny nahlíželo v minulých dobách, a mohou si prohlédnout i dobové materiály, které visely v lékárnách, nebo různé vědecké studie,“ doplňuje Bašta s tím, že pomocí audioprůvodce si návštěvníci mohou historii místního lázeňství také poslechnout.
Mimořádné vlastnosti místní pramenité vody rozpoznali lidé už ve středověku. „Už před staletími zde bylo povrchové jezírko, kam si lidé chodili pro vodu výjimečnou svými parametry. Byla nasycená rozpuštěným plynem, což jim nejen velmi chutnalo, ale bylo to po ně i osvěžující,“ popisuje Bašta s tím, že tyto léčivé prameny znal už Václav Hájek z Libočan, který svou kroniku napsal v roce 1541.
Stáčení pramenité vody se rozvinulo v 17. století, kdy zdejší panství patřilo Lobkowiczům. Největší slávu zdejší kyselka zažila ve druhé polovině 19. století.
Bílinskou pramenitou vodu lidé pijí při překyselení žaludku, pálení žáhy nebo na zlepšení látkové výměny. Její čistota je zaručena kontinuálním vedením z téměř dvousetmetrového vrtu přímo do akumulačních nádrží.
„Bílinský pramen si tak zachovává obrovskou část rozpuštěného plynu kysličníku uhličitého. Odtud pochází i název ‚Bílinská kyselka‘. Dříve lidé chodili inhalovat Bílinskou kyselku do Inhalatoria, kyselka jim zde pomáhala rozpouštět hleny v plicích,“ doplňuje Bašta.
Bílinskou kyselku dnes vyrábí společnost Bohemia Healing Marienbad Waters. „Od loňského podzimu je firma v konkurzu, ale z ekonomického hlediska se jí nyní daří dobře a po několika letech je konečně v zisku,“ říká krizový manažer Libor Duba s tím, že do konce června by měl být znám nový majitel.