Krajský soud se musí znovu zabývat volbami v Bílině, nepřipustil důkazy

Krajský soud se částí Musilových důkazních návrhů vůbec nezabýval s vysvětlením, že byly uplatněny až dodatečně, tedy po lhůtě pro zpochybnění voleb a nedlouho před rozhodnutím krajského soudu.

S provedeným výkladem zákona Musil polemizoval v ústavní stížnosti. Poukázal na to, že v předvolání k ústnímu jednání jej krajský soud poučil, že veškeré důkazy je možné navrhnout do skončení jednání.

Ústavní soudci Musilovi vyhověli, krajský soud prý porušil jeho právo na soudní ochranu, když podané důkazní návrhy nezohlednil. Projednat je mohl, listiny měl k dispozici.

„Krajský soud nařídil jednání a na tomto jednání klidně, bez problému mohl tyto důkazy provést a stihl by rozhodnout v zákonné pořádkové dvacetidenní lhůtě,“ řekla novinářům mluvčí Ústavního soudu Miroslava Sedláčková.

Na platnosti výsledků voleb se po pondělním nálezu Ústavního soudu zatím nic nemění.

Na základě důkazů, které krajský soud původně připustil, Musilovu žalobu zamítl. Nechal přehrát sérii videonahrávek. Lidé v nich uváděli, že dostávali 300 nebo 400 korun za hlasy pro konkrétní stranu.

Provedené důkazy ohledně možného uplácení voličů ale krajský soud vyhodnotil jako nedostatečné. Na videozáznamech nebyly vidět tváře lidí, nebyla uvedena jména. Nyní by měl krajský soud dokazování doplnit a rozhodnout znovu.

„Byla to například čestná prohlášení osob, které prohlásily, že za úplatu šly volit,“ řekl Musil. Podle advokáta Karla Klímy krajský soud není pro nové rozhodnutí vázán žádnou pevnou lhůtou. Klíma ale věří, že soud rozhodne rychle.

Komunální volby v Bílině vyhrálo hnutí ANO, získalo devět křesel v 29členném zastupitelstvu. Nezávislí v Bílině - HNHRM skončili čtvrtí a mají tři křesla. V roce 2014 se volby v Bílině opakovaly, a to právě kvůli kupčení s hlasy. Podle Musila se podobné problémy objevily i loni, se stejnými aktéry. I proto podával žalobu a následně stížnost. „Měl by to být precedens, aby se tyto věci jednou pro vždy ukončily,“ řekl Musil.

Ve stížnostech na regulérnost komunálních voleb bývají Severočeši přeborníci. Po loňských volbách se k ústeckému krajskému soudu dostalo 25 stížností a při předchozích dvou hlasováních jich v regionu padlo nejvíce z celého Česka.

Před pěti lety bylo podáno 29 stížnostía volby se musely opakovat v Bílině a Chomutově, v roce 2010 jich bylo 26 a hlasování se znovu konalo v šesti obcích.

Stížnost na volby, kterou podal Pavel Musil, zastavila podzimní sestavení koalice v Bílině.

„Věděli jsme o tom, hnutí to avizovalo hned po volbách. Pro nás to znamená, že jsme ukončili veškerá jednání o koalici a čekáme na vyjádření soudu,“ uvedla v říjnu místostarosta a lídryně vítězného hnutí ANO Zuzana Schwarz Bařtipánová.

Koalice v Bílině sestavili hned po rozhodntí krajského soudu. Starostkou se stala Zuzana Schwarz Bařtipánová.