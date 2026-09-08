Bílina zažaluje známého developera. Kvůli smlouvě dopředu připouští neúspěch

Smlouvu s JTH Idea o prodeji bývalých kasáren v části Chudeřice včetně příslušných pozemků za 3,65 milionu korun Bílina podepsala v srpnu 2017 s tím, že firma na místě postaví skladovací haly za 171 milionů korun. Podmínkou mimo jiné bylo, že „v nově vybudovaném areálu vytvoří 50 nových pracovních míst, která bude po dobu minimálně pěti let udržovat“.
O splnění této podmínky se začal nedávno zajímat Leo Steiner, někdejší státní úředník, jenž v minulosti kritizoval a upozorňoval na rozdělování dotací v rámci ROP Severozápad.
Exúředník se na vznik nových míst ptal městského úřadu. „Úřad odepsal, že ze strany společnosti JTH Idea bylo doručeno sdělení a čestné prohlášení, podle něhož došlo k vytvoření 50 nových pracovních míst v nově vybudovaném areálu, která mají být udržována po dobu minimálně pěti let. A dále sdělení, podle něhož byl závazek k vytvoření 50 pracovních míst plněn také ve spolupráci se společností Velká pecka,“ uvedl Steiner.
Odpověď města označil za zarážející. „Padesát nových pracovních míst, která měla u firmy JTH Idea vzniknout, nevzniklo. A majitel společnosti pan Třešňák to přiznává s tím, že vznikla u jiného podnikatelského subjektu. Je zvláštní, že městu vůbec nevadí, že podmínky smlouvy nebyly dodrženy,“ dodal.
Za porušení podmínek přitom hrozila společnosti nemalá pokuta a pro městskou kasu by to znamenalo přínos deseti milionů korun.
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Na dřívější dotaz iDNES.cz, zda lze odpověď firmy formou čestného prohlášení považovat za dodržení smlouvy, úřad pouze odpověděl, že „čestné prohlášení eviduje“. Dál věc komentovat odmítl. Doposud o celé věci odmítal komunikovat i starosta Bíliny Karel Matuška (ANO).
Na zářijovém zastupitelstvu však otázku otevřel a přednesl návrh rady města na „podání žaloby v souvislosti s domnělým neplněním závazků vyplývajících z kupní smlouvy uzavřené 29. srpna 2017 mezi městem Bílina jako prodávajícím a společností JTH Idea jako kupujícím, týkající se prodeje areálu kasáren v Bílině a plnění závazků vyplývajících z ní pro kupujícího.“
Právní zástupce Bíliny Tomáš Chramosta zastupitelům připomněl, že je smlouva o prodeji areálu kasáren napsána poměrně obecně a není pro město výhodná. Problémem jsou zejména její podmínky. Ve smlouvě je sice uvedeno, že je povinností kupujícího zřídit v nově vybudovaném areálu 50 nových pracovních míst a po dobu pěti let tento stav udržovat, ale chybějí takzvané kontrolní mechanismy.
„Není tam stanovena ani povinnost, jak musí kupující prokázat okolnosti, které mu byly dány smlouvou. V tomto ten, kdo tuto smlouvu konstruoval, neplnil podle mého názoru povinnosti úplně ve prospěch města,“ popsal Chramosta.
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Upozornil také, že případný soudní spor s sebou může při prohře přinést i povinnost uhradit poměrně vysoké náklady soudního řízení.
Riziko případné prohry a nepříznivých finančních důsledků pro město zdůraznil i sám starosta. „Město riskuje částky v řádu statisíců, pokud do soudu půjde. Je otázka, jakou cestou se vydat,“ podotkl.
Z 28 zastupitelů se jich pro podání žaloby nakonec vyslovilo dvacet včetně starosty Matoušky i bývalého starosty Oldřicha Bubeníčka (KSČM), který smlouvu v roce 2017 podepsal.
Vyjádření teplického developera Třešňáka se redakci iDNES.cz získat nepodařilo.