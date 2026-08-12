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Developer sliboval, úřad to nekontroloval. Bílina možná tratí 10 milionů, říká exúředník

Pavel Křivohlavý
  13:00

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Skladovací areál, který Jaroslav Třešňák postavil na místě bývalých kasáren v Chudeřicích u Bíliny. (červenec 2026) | foto: Pavel Křivohlavý, MF DNES

Hodně zvláštní systém kontroly dodržování smluvních podmínek má podle všeho Bílina na Teplicku. Od obchodního partnera jí zřejmě stačí pouze čestné prohlášení, že je splnil. Napovídá tomu případ prodeje areálu bývalých kasáren známému developerovi Jaroslavu Třešňákovi, konkrétně jeho závazku vytvořit na místě 50 pracovních míst.

Na podivné jednání bílinské radnice nedávno upozornil Leo Steiner, někdejší státní úředník, jenž v minulosti kritizoval a upozorňoval na rozdělování dotací v rámci ROP Severozápad.

Chtěli jsme, aby tu v souladu s územním plánem vznikla plocha smíšeně-průmyslová, která by přinesla i nová pracovní místa.

Zuzana Mrázovátehdejší místostarostka Bíliny

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