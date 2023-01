Iglú pro bezdomovce se využívají stále častěji, mohou v nich přespat i opilí

„Naposledy jsme iglú využili těsně před svátky,“ říká Michaela Roušová, vedoucí azylového domu Naděje v Roudnici. „Přišel klient, který potřeboval nocleh, ale kapacitu krizové pomoci už jsme měli zcela naplněnou. Nabídli jsme mu nocleh v iglú a dali jsme mu spací pytel, aby mohl noc přečkat komfortněji,“ doplňuje.

Hlavním důvodem pro použití iglú je však situace, kdy klient přijde pod vlivem alkoholu nebo návykových látek či se psem. „Do našich zařízení není dovolen vstup pod vlivem. Avšak někteří klienti právě tento problém nedokážou překonat. Před několika lety na následky mrazů v Roudnici umrzl člověk bez domova, který byl zřejmě pod vlivem alkoholu. Abychom zabránili podobným neštěstím, rozhodli jsme se, že zakoupíme iglú,“ vypráví Josef Průša, vedoucí poboček Naděje Roudnice nad Labem a Štětí.

Dnes mají na pozemku roudnického azyláku instalována dvě iglú a třetí, ještě nesložené, je připraveno ve skladu. „Iglú jsou vyrobena z polyetylenu, který výborně izoluje proti mrazu. Uvnitř je hliníková výstelka, která zabraňuje vznícení, když si tam klient zakouří,“ doplňuje Průša.

Klienti o přespání v iglú buď požádají sami, nebo je v případě velkých mrazů do roudnické Naděje přiveze hlídka městské policie.

„I když je naše služba určená pro muže, nabízíme přespání v iglú i ženám. Poté, co byla zrušena litoměřická noclehárna a není tam azylový dům, jsou ženy bez domova v kritické situaci. Někdy se s námi přímo spojí kurátor, že k nám poslal ženu, která potřebuje přespat,“ popisuje Roušová.

Další město, kde lze využít nocleh v iglú, jsou Litoměřice. „Na pozemku vedle našeho střediska máme umístěna tři iglú, dvě jsou naše a jedno nám zapůjčila Naděje. Běžně nabízíme takzvanou krizovou židli, kde lidé mohou přečkat v prostorách denního centra a využívat koupelnu nebo kuchyňku. Pokud však někdo přijde pod vlivem alkoholu, drog nebo může být jinak agresivní, může noc přečkat v iglú, jež je vlastně nejnižší práh nízkoprahovosti,“ vysvětluje Jakub Ružbatský, vedoucí střediska sociální prevence a humanitární pomoci litoměřické Charity.

Iglú má k dispozici také městská policie v Ústí nad Labem. „Je určeno na dobu nezbytně nutnou, zatím však nebylo zapotřebí je dávat. Na skladu máme celkem tři, kdyby bylo nejhůř,“ popisuje zástupce ředitele ústecké městské policie Jan Novotný.

Možnost přespání v iglú budou mít lidé bez domova nově i v Mostě. „Kolem azylového domu máme zahradu a na ni chceme umístit klientům k dispozici pět iglú. Samozřejmě by k tomu měli možnost užívat sociálky v azylovém domě, ale samotné přespání by bylo v iglú na zahradě. Domluvili jsme se s městem Most, že iglú pořídí město a my je budeme využívat,“ říká Karel Komárek, ředitel mostecké charitativní organizace K srdci klíč.