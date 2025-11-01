Trnovany si oddechly. Centrum pro bezdomovce zřídí Teplice v jiné části města

Téměř nekonečný příběh hledání využití areálu bývalé měnírny v teplických Trnovanech přinesl radikální zlom. Nízkoprahové centrum pro lidi bez domova nakonec v Riegrově ulici nebude a město objekt připraví pro jiné sociální služby. Plány na vybudování centra překazily komplikace s dotací, kterou radnice musela odmítnout, a proto přehodnotila plány.
Teplice chtějí v bývalé měnírně v Trnovanech vybudovat zázemí pro sociální...

Teplice chtějí v bývalé měnírně v Trnovanech vybudovat zázemí pro sociální služby. | foto: Jan Veselý, MF DNES

Místní, kteří proti záměru zřídit na místě centrum pro bezdomovce bojovali mimo jiné peticí, jsou spokojeni. O změně plánu se obyvatelé dozvěděli na setkání s vedením města, které proběhlo v Trnovanech před několika dny. Nízkoprahové centrum pro bezdomovce bude v Jateční ulici, kde vznikne i noclehárna.

„Možnost využít objekt v Jateční ulici vyplynula z posledních jednání s dopravním podnikem, který tento daný objekt využíval. Při diskusích o technologii v tamní měnírně se ukázalo, že nám předpisy umožňují ji zcela odstranit už v blízké době, a tak využít objekt pro další účely, například zázemí pro sociální služby. Momentálně se zpracovává studie proveditelnosti,“ říká primátor Jiří Štábl (ANO).

Teplice chtějí v bývalé měnírně v Trnovanech vybudovat zázemí pro sociální služby.
Nové využití bývalé měnírny v Riegrově ulici se má zaměřit na sociální oblast, která se věnuje práci s dětmi a jejich rodinami a na lidi s duševním onemocněním. Lidem, kteří žijí na ulici a závislým na návykových látkách by se toto centrum věnovat nemělo.

Už teď se bojíme ven, čílí se odpůrci centra pro bezdomovce. Primátor ho hájí

„Jsme rádi, že vedení města vyslyšelo naše obavy, protože jsme měli veliký strach z nízkoprahového centra pro bezdomovce. Je dobře, že toto centrum bude jinde, protože Riegrova ulice je podle nás příliš daleko od středu města i od záchytné stanice,“ říká Tereza Howard Drexler, jedna z iniciátorek petice proti centru v Riegrově ulici.

„Stále však zdůrazňujeme, že je potřeba dbát na to, aby ani s novým zaměřením sociálního centra se zde nezhoršila bezpečnostní situace. A doufáme, že se zde nezmění kvalita bydlení,“ doplnila.

Se záměrem proměny bývalé měnírny v nízkoprahové centrum pro bezdomovce přišla teplická radnice loni na jaře. Nápad v místních vyvolal vlnu nevole, jež vyvrcholila peticí, kterou podepsaly na čtyři tisíce lidí.

Trnovany si oddechly. Centrum pro bezdomovce zřídí Teplice v jiné části města

