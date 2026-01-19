Co s bezdomovci? Teplice mají plán, teď řeší, kde na to vezmou peníze

Pavel Křivohlavý
  7:07
Život na ulici přináší řadu problémů jak pro bezdomovce, tak i pro jejich okolí. Situaci lidí bez přístřeší se v Teplicích rozhodli řešit komplexním způsobem. Zastupitelé města schválili Akční plán řešení bezdomovectví na období 2026-2030.
ilustrační snímek

ilustrační snímek | foto: Radim Strachoň, MAFRA

„Bezdomovectví není jen sociální problém, ale i otázka kvality života ve městě. Chceme, aby se lidé v Teplicích cítili bezpečně a aby veřejný prostor fungoval. Zároveň ale víme, že dlouhodobé řešení nevzniká vytěsňováním, ale systematickou prací,“ říká primátor Jiří Štábl (ANO).

Cílem akčního plánu je pomoci otevřít lidem bez střechy nad hlavou cestu k běžnému životu i k práci. Ve městě se dlouhodobě pohybuje přibližně 80 až 100 lidí bez přístřeší.

Jejich přítomnost vyvolává stížnosti obyvatel zejména kvůli nepořádku, hluku a pocitu nejistoty ve veřejném prostoru. Akční plán bere vážně i tyto obavy a nabízí řešení.

Cílem není slibovat zázraky, říká primátor

„Naším cílem není slibovat zázraky, ale snížit napětí ve městě, zvýšit pořádek a bezpečí a zároveň dát lidem šanci dostat se z ulice. Zavázali jsme se také ke kontinuálnímu informování veřejnosti o tom, jak se nám daří plán naplňovat a jaké další kroky budeme připravovat,“ doplňuje primátor Štábl s tím, že plán vznikal ve spolupráci města, odborníků a sociálních služeb.

Akční plán se věnuje pěti oblastem. Vedle pravidelného informování veřejnosti, jež by mělo snižovat napětí ve společnosti, plán počítá se zavedením systému nízkoprahových pracovních příležitostí pro lidi bez domova. Město chce podpořit vznik deseti pracovních míst zejména v oblasti úklidu a městských služeb. Dalším bodem je pomoci zajistit alespoň pěti lidem bez přístřeší možnost dostupného bydlení.

Plán také počítá s rozšířením dostupnosti WC a zázemí pro osobní hygienu, které by ve městě mohli bezdomovci využívat. Poslední bodem je zajištění zdravotních a sociálních služeb pro lidi bez přístřeší včetně pomoci v oblasti duševního zdraví.

Budou finance a vůle?

„Tento akční plán je vize, jak by to mohlo být. Nyní je otázka, zda na to budou finance, zda se najdou provozovatelé a zda bude vůle magistrátu to uvést v praxi,“ říká k dokumentu Oto Kovanda, vedoucí kontaktního centra White Light v Teplicích.

V plánu podle něho chybí zřízení kamenné noclehárny. Současný vyhřívaný stan je jen náhradou na dvě zimy. Letos skončí a příští zimu mohou nastat problémy.

„Nyní je na městu, aby co nejdříve vybudovalo kamennou noclehárnu. Z dob minulého vedení města, které bezdomovectví a bezdomovce vůbec neřešilo, zde máme velikou díru. Navíc dříve byla v Teplicích řada squattů, tedy vybydlených domů, kde si bezdomovci udělali zateplené buňky. Nyní však nemají kde velké mrazy přečkat,“ dodává Kovanda.

