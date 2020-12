Neukradli je, ležely v depozitáři. Obří betlém má zpět ztracené figurky

V kostele se na dvaceti metrech čtverečních staví téměř 100 let starý betlém každý rok. V roce 1922 ho dali vyřezat řeholníci z kapucínského kláštera u sv. Vavřince.

Tvořily ho i figurky pastýře s ovečkou kolem krku a levou rukou ukazující cestu, pastýře opírajícího se o hůl a ženy se džbánem na hlavě a ošatkou v levé ruce. Jsou známé z dochovaných fotografií betléma, ale roky už na něm nebyly a považovaly se za ztracené.

„Nález byl pro nás velkým překvapením, mysleli jsme si totiž, že je někdo odcizil,“ říká Jaroslav Blažek, řezbář z Rumburku, který figurky opravil a vrátil jim původní podobu. V minulých letech už doplnil betlém také o figury Svaté rodiny na útěku do Egypta a Tříkrálovou madonu.



Zhruba osmnáct centimetrů vysoké figurky měly ulomené prsty, ovce měla jedno ucho poničené a druhé chybělo úplně. „Postavy jsou vyřezané z lipového dřeva, opravil jsem je a manželka je nabarvila,“ popisuje řezbář práci na obnově postaviček. „Jaké barvy řezbáři dříve používali, nevíme, my dnes používáme olejové nebo akrylové. Častěji olejové,“ doplňuje.

Původním autorem tří nalezených postav je Anton Müller, někdejší významný rumburský řezbář, který vyřezal většinu postav klášterního betlému. Motiv cesty, po níž jdou tři nalezené figury, pochází od akademického malíře a grafika nazarénského směru Josefa Führicha, který maloval hlavně náboženská témata.

„Myslím, že v této oblasti byli ti největší řezbářští mistři. Podoba zdejších figurek je specifická, řekl bych až mistrovská,“ obdivuje dochovaná díla řezbářů Jaroslav Blažek. Většina současných řezbářů pracuje s dokonale suchým lipovým dřevem, je totiž nejměkčí a nejlépe se opracovává. Na vyřezání jedné postavy jsou podle její velikosti a složitosti potřeba dva týdny, někdy ale i víc.

„Říká se, že jeden centimetr silné dřevo vysychá až rok. Vyzkoušené to ale nemám. Pracuji se dřevem, které prosychá už dvacet let,“ usmívá se Blažek.

Klášterní betlém bude v kostele stát až do 6. února příštího roku. Původně se měl během této doby dvakrát proměnit. Scénu narození Páně a klanění pastýřů měla od 5. ledna nahradit scéna klanění Tří králů a od 26. ledna pak měly být vystaveny figurky představující útěk Panny Marie, Josefa a Ježíše do Egypta. Kvůli nepříznivé epidemiologické situaci ale není v tuto chvíli jasné, jestli betlém s nalezenými postavami vůbec návštěvníci do února uvidí.