náhledy
V Ústí nad Labem je v plném proudu rekonstrukce Benešova mostu. Důležitou spojnici mezi centrem a čtvrtí Střekov dělníci v uplynulých týdnech znovu usadili na pilíře. Most se kvůli generální opravě uzavřel loni v dubnu. Stavbaři se už museli vypořádat s řadou komplikací. Hotovo by mělo být do konce letošního roku.
Autor: ČTK
Spouštění původního ocelového oblouku, který jako jediný z původního mostu zbyl, na nově vybudované pilíře odstartovalo na začátku května. V tu chvíli tedy nastal jeden z nejdůležitějších momentů celé rekonstrukce.
Autor: Ondřej Bičiště, MF DNES
Konstrukce byla kvůli rekonstrukci zvednutá o zhruba dvacet centimetrů. Její spouštění na pilíře označil vedoucí projektu ze společnosti Metrostav Pavel Kuděj „za mimořádně citlivou operaci vyžadující přesnost a sehranost všech týmů“.
Autor: Ondřej Bičiště, MF DNES
Most si nejdříve „sedl“ na ústecké straně, poté se do definitivní polohy začal dostávat na té střekovské.
Autor: Ondřej Bičiště, MF DNES
Další plán? Instalace posledních příčníků a demontáž jednotlivých provizorních příhrad, z nichž každá váží asi patnáct tun.
Autor: Ondřej Bičiště, MF DNES
Následovat bude betonáž mostovky a předpolí, dokončení opěr, pokládka izolace a vozovkových vrstev.
Autor: Ondřej Bičiště, MF DNES
Rekonstrukce mostu Dr. Edvarda Beneše, který od roku 1936 spojuje centrum Ústí nad Labem se Střekovem, probíhá od loňského roku. Most navržený architektem Josefem Melanem je tvořen spřaženou ocelobetonovou konstrukcí s charakteristickým ocelovým obloukem.
Autor: Ondřej Bičiště, MF DNES
Oblouk je ve slušném stavu. Došlo k oslabení konstrukce zhruba o deset procent, což je v podstatě běžné opotřebení materiálu.
Autor: Metrostav
„V nejhorším technickém stavu byla spodní stavba mostu – betonová výplň pilířů byla potrhaná a nevyhovující, přestože kamenný plášť působil zachovale. Stavbaři se proto rozhodli, celou konstrukci oblouku nadzvednout a uložit na provizorní pilíře, původní pilíře byly kompletně odbourány a nyní nahrazeny novými, které dostanou kamenný obklad zachovávající historický vzhled,“ řekl mluvčí Metrostavu Radim Mana.
Autor: Metrostav
Zbourání pilířů vyžadovalo vyzdvižení oblouku pomocí šestnácti lisů a jeho uložení na čtyři provizorní opěry.
Autor: Metrostav
„Předtím bylo nutné vyrobit nové příčníky ze samozhutnitelného betonu s technicky náročným chlazením vodou z Labe. Správné probetonování ocelové konstrukce bylo ověřeno pomocí pokusné betonáže na speciálně vyrobené maketě části ocelového oblouku. Příčníky dnes přenášejí veškeré zatížení konstrukce. Oblouk byl navíc sepnutý lany, aby bylo možné kontrolovat napětí v konstrukci,“ popsal mluvčí Radim Mana.
Autor: Ondřej Bičiště, MF DNES
Investorem je Ústecký kraj, který má na stavbu za zhruba 630 milionů korun přislíbenou půlmiliardovou dotaci, pokud bude dodržen termín zprovoznění. Uzavření mostu se přitom posouvalo kvůli tomu, že nejprve museli silničáři postavit provizorní most na objízdné trase.
Autor: Ondřej Bičiště, MF DNES
Současně se stavěla provizorní lávka pro pěší a cyklisty. Doplňkový geologický průzkum odhalil v místě pilířů lávky umístěných v Labi problematické tektonické zlomy i výskyt znělce, který nebylo možné provrtat. Proto bylo nutné zvolit jiný způsob jejího založení.
Autor: Ondřej Bičiště, MF DNES
U pilířů samotného mostu se zase objevily vrstvy měkkého vápence a jílovce, což si vyžádalo prodloužení mikropilot a průběžný dohled geologa přímo na stavbě.
Autor: Metrostav
Podmínkou pokračování prací byla také detailní diagnostika ocelové konstrukce provedená ČVUT, která si vyžádala doplnění trvalého zavětrování oblouku. Při demolici opěry na ústecké straně stavbaři navíc odhalili povodněmi poškozenou kamennou klenbu Stříbrnického potoka, která se začala propadat. „Nové zatrubnění v podstatě představuje sice menší, ale v zásadě další paralelní stavbu, kterou je nutné dokončit, aby bylo možné pokračovat v rekonstrukci mostu. Původně se s těmito pracemi vůbec nepočítalo, my jsme připraveni je provést ve vší kvalitě, avšak je nutné brát v potaz, že mají vliv na postup prací,“ doplnil Pavel Kuděj z Metrostavu.
Autor: Ondřej Bičiště, MF DNES
Původní německé plány mostu se od reality lišily, projektanti museli upravovat dokumentaci. (snímek z doby před uzavírkou mostu)
Autor: Monika Gordíková, MF DNES
„Setkáváme se také s vandalismem a už jsme zachraňovali člověka, který skočil ze sousedního železničního mostu,“ řekl stavbyvedoucí Martin Rochovanský.
Autor: Monika Gordíková, MF DNES
„Celý projekt opravy Benešova mostu je mimořádně náročná stavba, která kombinuje historickou konstrukci, složitou geologii i nutnost zachovat původní oblouk,“ uvedl Jiří Fedoriška, radní pro oblast investic a majetku Ústeckého kraje.
Autor: Metrostav
Přesný harmonogram projektu se odhaduje jen těžko. „Předpokládáme, že práce by mohly být dokončeny do konce roku 2026. Aby se most mohl otevřít do plného provozu, klíčové budou hlavně faktory, jako je například počasí během betonáží a izolací, které nelze provádět v nepříznivých klimatických podmínkách,“ doplnil radní Fedoriška.
Autor: ČTK
Po dobu rekonstrukce Benešova mostu slouží motoristům Mariánský most. Přes obavy místních doprava kolabuje pouze v případě nehod nebo havárií, hustší je provoz pouze v ranních špičkách.
Autor: Ondřej Bičiště, MF DNES