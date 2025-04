V Ústí zavírají klíčový most. Oprava ovlivní život ve městě skoro na dva roky

Dostat se z jednoho břehu Labe na druhý bude možné autem nebo veřejnou dopravou pouze přes Mariánský most, pěšky a na kole pak po provizorní lávce v blízkosti Benešova mostu.

Přejet přes Mariánský most mohou ze Střekova i auta nad 3,5 tuny, nesmí ale odbočit do centra města. Objízdná trasa povede po silnici I/62 z Ústí na Děčín a dále po silnici I/13 přes Jílové směrem na dálnici D8.

Další omezení ovšem čeká na řidiče v květnu, kdy začne oprava mostu v ústecké části Mojžíř. Veškerá doprava včetně nákladní povede Výstupní ulicí v Krásném Březně a dále přes čtvrť Severní Terasa směrem k dálnici D8.

Je jisté, že nepřístupný omezení způsobí ve městě velké dopravní komplikace. První zatěžkávací zkouškou bude nadcházející pondělí, tedy první pracovní den po začátku uzavírky.

Kromě zavedení nových nebo rozdělení stávajících linek MHD bude v pracovních dnech pro zlepšení spojení obou břehů řeky Labe zavedena posilová náhradní vlaková doprava nad rámec stávajících vlakových linek R23, U7 a U32.

Vlaky

Ze střekovského nádraží pojede v pracovní dny zhruba od 5 do 23 hodin každou půlhodinu vlak přes železniční most na západní nádraží.

MHD

S uzavírkou mostu dojde ke spuštění inteligentního řízení dopravy, kdy vozidla MHD, Dopravy Ústeckého kraje (DÚK) a složek Integrovaného záchranného systému (IZS) budou mít na křižovatkách přednost.

Mezi zastávkami Nové krematorium a ZPA (u bývalé restaurace Lípa) a zpět pojede v pracovních dnech nová autobusová linka číslo 93, která doveze cestující na speciální vlak mezi střekovským a západním nádražím. Pojede v pravidelném intervalu 30 minut od 5 do 23 hodin.

Nově zavedená autobusová linka číslo 92 zajistí každý den v týdnu rychlejší spojení Střekova s Krásným Březnem. Pojede každých 40 minut od přibližně 6 do 18 hodin.

Rozdělení linek MHD

Trasy některých spojů se kvůli možnému zpoždění rozdělí. Linky ze Střekova budou cestující převážet pouze do centra. Pokud cestující pojede dál, musí přestoupit na další spoj. Rozdělení se týká spojů číslo 73, 80 a 81 v pracovní dny v časech zhruba od 6 do 18 hodin, kdy se předpokládá zvýšení hustoty provozu a s tím související případné zpoždění linek MHD. Ve dnech volna bude standardní provoz linek MHD.

Krajské autobusy (DÚK)

Kvůli možnému zpoždění se rozdělí v pracovní dny i linky číslo 450, 451, 452 a 453. Pro nástup ve směru Chlumec, Telnice, Petrovice a Libouchec je výchozí zastávka na Mírovém náměstí. Pro nástup ve směru Děčín, Homole u Panny, Verneřice a Malečov je výchozí zastávka Divadlo.

Parkování na Střekově

U Mariánského mostu se připravuje odstavná plocha zhruba pro 200 automobilů, osm míst bude vyhrazeno pro vozidla přepravující zdravotně postižené. Stavební práce by měly skončit do 27. května, maximální doba stání na ploše bude omezena na 48 hodin. Za celodenní parkování řidiči zaplatí 20 korun.

Osobní automobilová doprava

Auta jedoucí z Mariánského mostu musí během rekonstrukce mostu jet až na kruhový objezd pod Větruší a odtud dále do centra. Autům jedoucím od Děčína je vjezd do centra města povolen. Stejně tak mohou do centra jet z Mariánského mostu autobusy a trolejbusy.

Ve směru od Lovosic a Vaňova nebude možné odbočit do centra města. Řidiči se do centra dostanou buď z okružní křižovatky pod Větruší, nebo budou muset jet dál až do Krásného Března a po Přístavní ulici se vrátit zpátky nebo jet Výstupní ulicí v Krásném Březně na Dobětice a Severní Terasu a odtud do centra.

Dočasná uzavírka silnice I/30

V termínu od 1. do 4. května nastane uzavírka silnice I/30 pod Benešovým mostem v úseku od křižovatky u železničního mostu pod Větruší po křižovatku ulic Hrnčířská a Přístavní. V uvedeném termínu bude odstraněno předpolí mostu na ústecké straně. Individuální automobilová doprava bude uzavřený úsek objíždět městem.

Kdy bude konec opravy?

Roky plánovaná oprava Benešova mostu má být dokončena nejpozději do prosince příštího roku, do 31. března 2027 má být stavba i zkolaudována. Kraj, který je vlastníkem mostu, za opravu zaplatí téměř 630 milionů korun, přičemž podstatnou část nákladů – přes 500 milionů – pokryje dotace.