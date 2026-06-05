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Kolaps dopravy v Ústí při opravě mostu. Řidiči stojí v koloně skoro hodinu

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  9:29aktualizováno  9:38
V Ústí nad Labem v pátek ráno zkolabovala doprava. Důvodem je zúžení před křižovatkou u Benešova mostu, který dělníci opravují. Řidiči ze Střekova, pro které vede jediná cesta přes řeku přes Mariánský most, stáli v ranní špičce v koloně i 45 minut. Policisté budou řídit dopravu namísto semaforů.
Rekonstrukce Benešova mostu v Ústí nad Labem. (květen 2026)

Rekonstrukce Benešova mostu v Ústí nad Labem. (květen 2026) | foto: Ondřej Bičiště, MF DNES

Rekonstrukce Benešova mostu v Ústí nad Labem. (květen 2026)
Rekonstrukce Benešova mostu v Ústí nad Labem. (květen 2026)
Rekonstrukce Benešova mostu v Ústí nad Labem. (květen 2026)
Rekonstrukce Benešova mostu v Ústí nad Labem. (květen 2026)
29 fotografií

Zúžení naplánovali stavaři podle informací policie na tři dny. Auta v daném místě před křižovatkou sjíždí do pruhu, kam obvykle mohou pouze vozidla MHD. Zpoždění v desítkách minut proto mají i všechny linky, které vedou ze Střekova do města.

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„Policisté budou na Mariánském mostě odklánět dopravu směrem na Krásné Březno na objízdnou trasu,“ uvedla mluvčí policie Veronika Hyšplerová.

Dopravní podnik města Ústí nad Labem na Facebooku informoval před 08:30, že zpoždění přesahuje hodinu a půl. Zpoždění mají i všechny linkové autobusy krajské dopravy, které jezdí přes Mariánský most.

Dopravní omezení oznámila krajskému úřadu firma Strabag, která se podílí na opravě Benešova mostu. „Je to povolená uzavírka, jedná se o 200 metrů na hlavní silnici podél Labe,“ řekla mluvčí kraje Magdalena Fraňková. Upozornila, že uzavírka bude od pátku do neděle a znovu ještě za týden, tedy od 06:00 v pátek 12. června do neděle 14. června do 18:00.

Rekonstrukce Benešova mostu v Ústí nad Labem. (květen 2026)
Rekonstrukce Benešova mostu v Ústí nad Labem. (květen 2026)
Rekonstrukce Benešova mostu v Ústí nad Labem. (květen 2026)
Rekonstrukce Benešova mostu v Ústí nad Labem. (květen 2026)
29 fotografií

Benešův most se uzavřel pro veškerou dopravu loni na konci dubna. Od té doby se několikrát kvůli dopravním nehodám stalo, že doprava výrazně zhoustla a lidé ze Střekova raději šli pěšky nebo do jiných měst jeli dlouhou objížďkou směrem na Litoměřice. Silnější je jinak provoz pouze v ranní špičce.

Hotovo má být v závěru letošního roku. Dělníci pracují na mostě každý den včetně víkendů a svátků. Investorem je Ústecký kraj, který má na stavbu zhruba za 630 milionů korun přislíbenou půlmiliardovou dotaci, pokud bude dodržen termín zprovoznění.

V Ústí to není jediný dopravní problém. Potíže jsou také na příjezdu do centra Tovární ulicí kolem Spolchemie, v opačném směru ulici řidiči využívají jako výjezd na Předlice, Trmice, Chabařovice a k dálnici D8 na Teplice.

Provoz je tu sveden kvůli asfaltování do jednoho pruhu a na semaforech se tvoří kolony. „Navíc řada řidičů ve směru do centra Ústí na semaforech nechce čekat a v koloně se otáčejí a snaží se frontu objet okolními ulicemi,“ uvedl jeden z řidičů, který v koloně ráno čekal zhruba deset minut.

23. května 2026
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