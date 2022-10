Z Benešova mostu se MHD v Ústí přesune na Mariánský, přibudou semafory

Důvodem je špatný technický stav 86 let starého mostu. Vozy MHD budou využívat sousední Mariánský most. Na Střekov také navíc dočasně nebudou jezdit trolejbusy číslo 60 a 62, nahradí je linka X.

Uzavření Benešova mostu se od pátku, ale pouze do neděle, dotkne rovněž chodců a osobní i nákladní dopravy. Důvodem je úprava jízdních pruhů na mostě. Od pondělí budou „Benešák“, který je ve správě Ústeckého kraje, chodci i auta opět využívat.

„Oba jízdní pruhy na Benešově mostě budou co nejvíce u středu mostu, a nebude se tak jezdit po jeho krajích. Pro osobní auta bude doprava plynulejší,“ řekl krajský radní Tomáš Rieger (ANO).

Rozhodnutí o omezení dopravy padlo po velké diagnostice mostu. „Všichni si přejeme, aby řidiči mohli po mostě jezdit do doby, než začne jeho oprava. Věřím inženýrům, že most je v takovém stavu, že zvládne alespoň osobní dopravu. Že je ve špatném stavu, to prostě je. Moc si přeji kvůli Ústečákům, abychom co nejrychleji začali opravovat,“ doplnil Rieger.

Aby byla ústecká MHD po uzavření Benešova mostu co nejplynulejší, chystá se dopravní změna u mostu Mariánského. Aby měly trolejbusy a autobusy po sjezdu z Mariánského mostu směrem do centra přednost, bude zde vybudována světelná signalizace.

„Bude dole ve dvou pruzích v Přístavní ulici ve směru od Krásného Března a Děčína. Ve chvíli, kdy kamera na mostě vyhodnotí, že tam přijel vůz MHD, dole v Přístavní ulici se zapne červené světlo na semaforu a doprava na dvou pruzích se zastaví,“ přiblížil vedoucí krajského odboru dopravy Jindřich Franěk.

Přístavní ulice u Mariánského mostu patří k dopravně nejvytíženějšímu místu v regionu, denně tudy projede na 32 tisíc vozidel. O uplynulém víkendu zde proto došlo k opravě pruhů ve směru od Krásného Března, aby komunikace vydržela další zátěž v podobě vozů MHD ze Střekova.

Sjezd z Mariánského mostu na střekovské straně není tak komplikovaný, protože je zde připojovací pruh do Děčínské ulice, která není tolik frekventovaná. Proto zde nebudou platit nějaká zvláštní pravidla pro vozy MHD, stejně jako v místě, odkud budou z Přístavní ulice odbočovat směrem na Mariánský most.

Zrušení zastávky

Co se týče samotných spojů městské hromadné dopravy, cestující se musí připravit například na to, že bude dočasně zrušena zastávka Krajský soud, která se nachází hned za Benešovým mostem na střekovské straně, a že rovněž dočasně nebudou na Střekov jezdit trolejbusy, což se dotkne linek číslo 60 a 62.

„Od 28. října tyto spoje nahradí linka X, která přes Mariánský most spojí Mírové náměstí a Střekov. Nejdříve vyzkoušíme autobusy a uvidíme, jak se doprava při sjezdu z Mariánského mostu bude směrem do centra chovat. Podle toho pak případně nasadíme parciální trolejbusy,“ řekla ředitelka ústeckého dopravního podniku Simona Mohasci s tím, že parciální, tedy hybridní trolejbusy mají přídavnou baterii, díky níž dojedou 10 kilometrů mimo trolejové vedení.

Trolejbusová linka číslo 62 jezdící ze Střekova do Předlic bude do ukončení opravy Benešova mostu zcela zrušena, do Předlic bude místo ní zajíždět trolejbus číslo 61. Linka trolejbusu číslo 60, jež vyjíždí ze zastávky Mírová, ukončí svou trasu na Mírovém náměstí.

Na změny v okolí Mariánského mostu se musejí připravit rovněž řidiči osobní i nákladní dopravy. Pokud totiž pojedou z Mariánského mostu, nebudou smět přejet pruhy v Přístavní ulici a jet pod Mariánskou skálou do centra města. Všichni budou muset jet rovně ke kruhovému objezdu pod Větruší.

„Doprava nebude žádná legrace, ale všichni to zvládneme. Na světelné křižovatce pod Větruší dojde ke změně jízdních pruhů tak, aby bylo jednodušší jet na kruhový objezd pod Větruší než rovně na Lovosice,“ nastínil radní Rieger.

Opravu Benešova mostu Ústecký kraj připravuje už od roku 2017, tehdy měla stát 180 milionů korun. V současné době je odhadová cena rekonstrukce půl miliardy korun, ale kvůli zdražování bude pravděpodobně ještě vyšší.

Kraj už má stavební povolení a bude vypisovat soutěž na zhotovitele, který dá most do pořádku. „Nyní se dopracovává dokumentace pro provádění stavby. V polovině ledna se dozvíme finální cenu opravy a budeme mít v rukách podklady pro vypsání soutěže na opravu,“ dodal Rieger.

Samotné práce by měly odstartovat na konci příštího roku a hotové by měly být na sklonku roku 2025.