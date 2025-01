Když chceme dítě ve škole, slýcháme nadávky o fašistech, říká ředitel z Mojžíře

Kolik romských žáků ve třídách máte?

Školu navštěvuje 470 žáků, romských dětí je převážná většina, zhruba 80 procent. Ale je to jenom odhad, protože se nedá jednoznačně určit, kdo Rom je a kdo ne. A hlavně ve škole nijak nerozlišujeme romské a neromské děti. Rodiny jsou různě smíšené, někdo jako Rom vypadá, a není, a obráceně a ani to nepovažujeme za podstatné.

Po tolika letech praxe v Mojžíři můžete srovnávat. Jak to tu tedy před patnácti, dvaceti lety vypadalo?

Když jsem do školy nastupoval v polovině devadesátých let jako učitel, Mojžíř absolutně nebyl vnímaný jako vyloučená lokalita. To ani náhodou. Za mého dětství jsme sem chodili na školní výlety, bylo tady koupaliště, letní kino. Problémy začaly před dvanácti, patnácti lety, když se tady masivně rozjel obchod s chudobou. Nájemníci se neustále střídají, jejich děti k nám do školy chodí pár měsíců a zase se stěhují jinam.