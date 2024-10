Vězni se vzbouřili kvůli covidu. Soud dvěma z nich potvrdil nepodmíněné tresty

Horvátha seriál Most! neodradil. Do Severky se podívám, říkal po premiéře

Pavel Horváth, pivo, Most, Severka... to ladí! Nový trenér zdejšího třetiligového Baníku sice legendární putyku proslavenou seriálem Most! omrkne, ale hlavně zdůrazňuje: „Jsem tu kvůli fotbalu.“ Hned...