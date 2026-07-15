Barokní chrám sv. Štěpána v Litoměřicích se dočká kompletní obnovy interiéru

„Během měsíce se katedrála uzavře pro veřejnost, protože ji čeká celková generální rekonstrukce interiéru, kde se musí udělat také zcela nová elektroinstalace. Celá katedrála se rozkope, protože musíme vyměnit všechny kabely,“ říká pověřený správce litoměřické diecéze Radek Jurnečka.
„Kabely jsou staré více než padesát let a nevyhovují současným potřebám,“ říká Jurnečka s tím, že vše je nutné nově udělat tak, aby to vyhovovalo normám platným v dnešní době.
Elektrikáři v katedrále zapojí nové ozvučení, zabezpečovací a signalizační techniku a kamerový a požární systém. Budou vyměněna také všechna světla a prvky, které s tím souvisí.
Obnovou projde i vstup
Velkou rekonstrukcí projde také vstup do katedrály. Nové skleněné zádveří umožní, aby do katedrály bylo lépe vidět, a vstupní prostor vytvoří podmínky pro bezbariérový vstup. Nakonec dostane celý interiér novou výmalbu, která interiéru vrátí jeho původní barevnost.
Katedrála sv. Štěpána
Než se v katedrále rozjedou zednické práce, bude nutné ochránit její inventář. „Maximální množství věcí se z interiéru musí odstěhovat a zbytek budeme muset velmi důkladným systémem zabezpečit. Na uskladnění máme vyhrazené prostory na Dómském náměstí, kde bude převážná část. Další věci budou převezeny do našeho depozitáře,“ popisuje Jurnečka.
Rekonstrukce biskupství vyjde zhruba na 50 milionů korun, z čehož dvě třetiny pomůže pokrýt dotace IROP. Katedrála se uzavře přibližně na dva roky, kdy přesně se otevře, však v tuto chvíli ještě není jasné, neboť vše záleží na průběhu stavebních prací.
Během rekonstrukce katedrálu zastoupí místní kostely. „Vzhledem k tomu, že v Litoměřicích máme značné množství fungujících kostelů, jsme se domluvili, že nebude potřeba žádný další kostel zprovozňovat,“ doplňuje Jurnečka s tím, že lidé budou mít dostatek možností, kam jít na bohoslužby.
Na Dómském pahorku se už pracuje
Rekonstrukce katedrály navazuje na revitalizaci Dómského pahorku a biskupské zahrady, která začala letos v zimě. V centrální části Dómského náměstí u velkých lip vzniká nová kašna, opravují se staré a stavějí se nové komunikace a proběhne výsadba zeleně, která nahradí přestárlé stromy.
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Velkou změnou prochází také biskupská zahrada, která se po dokončení revitalizace otevře veřejnosti. „Posezení v biskupské zahradě s výhledem na město bude nevšední a pro mnohé úplně nový pohled na Litoměřice,“ předestřel při zahájení prací koordinátor stavebních projektů litoměřického biskupství Karel Hercík s tím, že po dokončení revitalizace biskupské zahrady, což se plánuje na podzim příštího roku, bude zahrada otevřena každý den od 6 do 22 hodin.
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24. února 2026