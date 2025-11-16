Místo prázdnin gestapácká věznice, studenty zatkli kvůli nešťastnému výroku

Maturitní tablo roudnických gymnazistů Do Malé pevnosti v Terezíně bylo odvezeno celkem 84 lidí ze dvou roudnických škol. Většina byla po několika měsících propuštěna, dvacítku z nich však poslali do koncentračních táborů Buchenwald, Flossenbürg nebo Osvětim. | foto: Památník Terezín

Pavel Křivohlavý
  15:00
Místo prázdnin je čekala Malá pevnost Terezín. V červnu 1942, v době nejtvrdší heydrichiády, skončily desítky studentů z Roudnice nad Labem na Litoměřicku za zdmi gestapácké věznice. Netušili proč. Nyní bádání v archivech odhaluje pravdu: zatčení sloužilo k zastrašení českých středoškoláků a vyvolal je nešťastný výrok jediného gymnazisty.

„Byla sobota dvanáct hodin, končili jsme poslední vyučovací hodinu. Čekali jsme zvonění, ale nic se neozývalo. Po deseti minutách poslal profesor jednoho studenta, aby se podíval, proč školník nezvoní. Nedošel ani ke schodišti a vrátil se s tím, že v gymnáziu je spousta německých vojáků a je přísný zákaz vycházení ze tříd. Nikdo nevěděl, co se děje. Slyšeli jsme jen, jak kolem dveří co chvíli přeběhly nějaké kroky,“ popisuje osudný 20. červen 1942, který změnil životy desítek žáků roudnického gymnázia, bývalý student Jaro Křivohlavý.

Na tabuli byla napsána věta „Jak budu trávit prázdniny?“. Studenti však v tu chvíli vůbec netušili, že další měsíce či roky stráví ve vězení a koncentračních táborech a řada z přítomných se už nikdy nevrátí domů.

Výslechy pokračovaly ještě několik dní, pak přišlo ostříhání dohola, vězeňské hadry, přecpané cely, nepřestavitelné množství blech a bídná strava.

Místo prázdnin gestapácká věznice, studenty zatkli kvůli nešťastnému výroku

