Drzost, soptí řidiči kvůli servisům. Bez dovolení mění rámečky u značek za své

Celý článek jen pro členy Chcete číst prémiové texty bez omezení? Předplatit

Možná jste to zažili také. V servisu vám vyměnili rámečky registrační značky a z vás a vašeho auta si udělali reklamní nosič. Bez ptaní, bez dovolení. Spoléhají na to, že si toho nevšimnete. Nejde o velké peníze, plast stojí pár korun, je to ale drzost. „Málem jsem je zbil,“ vypráví muž, kterému sundali rámečky s logem oblíbeného sportovního klubu.