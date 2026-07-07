Zástupci autodromu ve stížnosti tvrdili, že soudy zasáhly do práva vlastnit majetek a podnikat. Navíc šlo podle autodromu o překvapivý rozsudek porušující princip rovnosti stran.
„Obecné soudy nezakázaly stěžovatelce Autodromu Most podnikat, jenom omezili její činnost. Samozřejmě předpokládám, že na dodržení hlukových limitů bude muset vynaložit nějaké prostředky, ale ze srovnání s jiným okruhem – Sachsenring vyplývá, že taková opatření jsou realizovatelná, takže z tohoto důvodu soudy rozhodly po právu v souladu s občanským zákoníkem,“ uvedl soudce zpravodaj Tomáš Langášek.
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Autodrom zažalovali manželé Huličkovi, kteří žijí v sousedství. Okresní soud v Mostě žalobu původně zamítl. Odvolací Krajský soud v Ústí nad Labem však po doplnění dokazování rozhodnutí změnil a žalobě vyhověl.
Dospěl k závěru, že hluk z autodromu přesahuje míru přiměřenou poměrům, omezuje sousedy v běžném užívání jejich pozemku a narušuje jejich psychickou pohodu. Soud stanovil jako přiměřené hlukové limity ve všední dny 55 decibelů a o nedělích a státních svátcích 50 decibelů.
„My jsme (s rozhodnutím Ústavního soudu) spokojení. Soudíme se už téměř osm let,“ řekl Jiří Hulička. Manželé měří dál hlukové limity a podle nich je autodrom stále překračuje, proto podali exekuční návrh. Autodrom žádal zastavení exekučního řízení, to ale mostecký okresní soud zamítl. Mezitím se změnil majitel závodiště.
Novým majitelem Autodromu Most se stala letos v květnu investiční skupina RIQ Investments miliardáře Romana Staňka staršího. Otec stejnojmenného českého formulového závodníka odkoupil 100 procent akcií ve společnosti od Josefa Zajíčka. „Nový majitel za námi nebyl. Obáváme se, že to bude pokračovat ve stejném duchu jako doposud. Ale budeme bojovat dál,“ uvedl Hulička.
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Autodrom s rozsudkem Krajského soudu v Ústí nad Labem nesouhlasil, jeho zástupci uváděli, že verdikt ohrožuje podnikatelské aktivity soukromé firmy i budoucnost motosportu v Česku. Nejvyšší soud následně dovolání firmy odmítl, poté následovala ústavní stížnost.
Mezitím se změnil majitel závodiště. Novým majitelem Autodromu Most se stala letos v květnu investiční skupina RIQ Investments miliardáře Romana Staňka staršího. Otec stejnojmenného českého formulového závodníka odkoupil 100 procent akcií ve společnosti od Josefa Zajíčka. „Nový majitel za námi nebyl. Obáváme se, že to bude pokračovat ve stejném duchu jako doposud. Ale budeme bojovat dál,“ uvedl Hulička.
Mostecký autodrom byl vybudován na místě bývalého hnědouhelného dolu v letech 1978 až 1983. Některé domy stály v lokalitě už před autodromem. Huličkovi v posledních osmi letech poukazovali na negativní dopady provozu. Nemohli prý větrat a trpěli hlukem. Hluk v okolí autodromu v sezoně od března do října pravidelně měří magistrát. Ze zveřejněných výsledků vyplývá, že limit 50 decibelů je opakovaně překračován a Autodrom Most dostal pokuty za porušení vyhlášky.
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24. října 2023