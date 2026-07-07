Premium

Získejte všechny články
jen za 49 Kč/měsíc

Spor o hluk. Není to zákaz podnikání, jen omezení, zamítl soud stížnost autodromu

Autor: ,
  14:59aktualizováno  15:20
Letecký pohled na mostecký autodrom

Letecký pohled na mostecký autodrom | foto: Autoklub ČR

Manželé Naděžda Huličková a Jiří Hulička, kteří žalují Autodrom Most kvůli...
Automotodrom Most
Demonstrace spolku Zdraví pro Most před ministerstvem zdravotnictví kvůli...
Autodrom se nachází v mostecké čtvrti Souš.
32 fotografií
Ústavní soud (ÚS) zamítl v úterý jako nedůvodnou stížnost Autodromu Most ve sporu kvůli hluku ze závodiště. Podle dřívějšího pravomocného verdiktu autodrom nesmí obtěžovat okolí hlukem nad míru přiměřenou poměrům.

Zástupci autodromu ve stížnosti tvrdili, že soudy zasáhly do práva vlastnit majetek a podnikat. Navíc šlo podle autodromu o překvapivý rozsudek porušující princip rovnosti stran.

„Obecné soudy nezakázaly stěžovatelce Autodromu Most podnikat, jenom omezili její činnost. Samozřejmě předpokládám, že na dodržení hlukových limitů bude muset vynaložit nějaké prostředky, ale ze srovnání s jiným okruhem – Sachsenring vyplývá, že taková opatření jsou realizovatelná, takže z tohoto důvodu soudy rozhodly po právu v souladu s občanským zákoníkem,“ uvedl soudce zpravodaj Tomáš Langášek.

Miliardář Staněk o Mostu: Skvělý old school okruh. Co potíže s hlukem?

Autodrom zažalovali manželé Huličkovi, kteří žijí v sousedství. Okresní soud v Mostě žalobu původně zamítl. Odvolací Krajský soud v Ústí nad Labem však po doplnění dokazování rozhodnutí změnil a žalobě vyhověl.

Dospěl k závěru, že hluk z autodromu přesahuje míru přiměřenou poměrům, omezuje sousedy v běžném užívání jejich pozemku a narušuje jejich psychickou pohodu. Soud stanovil jako přiměřené hlukové limity ve všední dny 55 decibelů a o nedělích a státních svátcích 50 decibelů.

Letecký pohled na mostecký autodrom
Manželé Naděžda Huličková a Jiří Hulička, kteří žalují Autodrom Most kvůli hluku, u Krajského soudu v Ústí nad Labem. (4. března 2025)
Automotodrom Most
Demonstrace spolku Zdraví pro Most před ministerstvem zdravotnictví kvůli nečinnosti Krajské hygienické stanice v Ústeckém kraji v souvislosti s hlukem z autodromu v Mostě (24. října 2023)
32 fotografií

„My jsme (s rozhodnutím Ústavního soudu) spokojení. Soudíme se už téměř osm let,“ řekl Jiří Hulička. Manželé měří dál hlukové limity a podle nich je autodrom stále překračuje, proto podali exekuční návrh. Autodrom žádal zastavení exekučního řízení, to ale mostecký okresní soud zamítl. Mezitím se změnil majitel závodiště.

Novým majitelem Autodromu Most se stala letos v květnu investiční skupina RIQ Investments miliardáře Romana Staňka staršího. Otec stejnojmenného českého formulového závodníka odkoupil 100 procent akcií ve společnosti od Josefa Zajíčka. „Nový majitel za námi nebyl. Obáváme se, že to bude pokračovat ve stejném duchu jako doposud. Ale budeme bojovat dál,“ uvedl Hulička.

Soudruhu, jsi blbec. Manželé čelí v boji s autodromem urážkám i výhrůžkám

Autodrom s rozsudkem Krajského soudu v Ústí nad Labem nesouhlasil, jeho zástupci uváděli, že verdikt ohrožuje podnikatelské aktivity soukromé firmy i budoucnost motosportu v Česku. Nejvyšší soud následně dovolání firmy odmítl, poté následovala ústavní stížnost.

Mezitím se změnil majitel závodiště. Novým majitelem Autodromu Most se stala letos v květnu investiční skupina RIQ Investments miliardáře Romana Staňka staršího. Otec stejnojmenného českého formulového závodníka odkoupil 100 procent akcií ve společnosti od Josefa Zajíčka. „Nový majitel za námi nebyl. Obáváme se, že to bude pokračovat ve stejném duchu jako doposud. Ale budeme bojovat dál,“ uvedl Hulička.

Mostecký autodrom byl vybudován na místě bývalého hnědouhelného dolu v letech 1978 až 1983. Některé domy stály v lokalitě už před autodromem. Huličkovi v posledních osmi letech poukazovali na negativní dopady provozu. Nemohli prý větrat a trpěli hlukem. Hluk v okolí autodromu v sezoně od března do října pravidelně měří magistrát. Ze zveřejněných výsledků vyplývá, že limit 50 decibelů je opakovaně překračován a Autodrom Most dostal pokuty za porušení vyhlášky.

24. října 2023
Vstoupit do diskuse (1 příspěvek)

Nejčtenější

Pepřový sprej i ocelová tyč. V ústeckém ghettu se do sebe pustily desítky lidí

Premium
Sídliště Mojžíř v Ústí nad Labem (květen 2026)

Policisté vyšetřují okolnosti nedělního hromadného konfliktu, který se odehrál na sídlišti Mojžíř v Ústí nad Labem, které obývají převážně Romové. Příčinou byl spor dvou rodin. Podle informací...

Smrt pacientů po předávkování opiáty? Primáře interny vyšetřují kriminalisté

ilustrační snímek

Severočeští kriminalisté vyšetřují podezření na závažnou trestnou činnost v děčínské nemocnici. Podezřelým je primář zdejší interny. V případu jde podle informací iDNES.cz o podávání opioidů a v...

Miliardář Staněk o Mostu: Skvělý old school okruh. Co potíže s hlukem?

Premium
Mistrovství světa superbiků v Mostě 2026. Roman Staněk, předseda představenstva...

Víc automobilů a formulí. Hvězdy na trati i v padoku. Autodrom Most chce pod miliardářem Romanem Staňkem starším, novým majitelem, pokračovat v rozmachu. S ambicí stát se srdcem českého motorsportu,...

Za mřížemi zůstane do konce života. Soud smetl dovolání vraha otce a synka

Muž, jenž podle obžaloby v Domaslavicích na Teplicku zavraždil svého otce,...

Nejvyšší soud (NS) odmítl dovolání muže, jenž na Teplicku zavraždil svého otce a pětiletého syna, navíc vážně zranil svou matku. Ve vězení zůstane do konce života. NS rozhodoval bez veřejného jednání.

VIDEO: Děsivá nehoda na D7. Auto se převrátilo přímo před hlídkujícími policisty

Auto se na dálnici převrátilo přímo před hlídkujícími policisty

Hlídka policistů z dálničního oddělení v Postoloprtech se na dálnici D7 stala svědkem děsivě vyhlížející nehody. Přímo před jejich vozem se na bok převrátilo jedno z projíždějících aut. Událost,...

Spor o hluk. Není to zákaz podnikání, jen omezení, zamítl soud stížnost autodromu

Letecký pohled na mostecký autodrom

Ústavní soud (ÚS) zamítl v úterý jako nedůvodnou stížnost Autodromu Most ve sporu kvůli hluku ze závodiště. Podle dřívějšího pravomocného verdiktu autodrom nesmí obtěžovat okolí hlukem nad míru...

7. července 2026  14:59,  aktualizováno  15:20

Kočku trápili v zapnuté sušičce, trestný čin to nebyl. Zvíře zřejmě zakousl pes

Dva mladiství zavřeli kočku do sušičky

Případ údajného utýrání kočky, kterou podle prvotního podezření dva mladíci z Litoměřicka zavřeli do sušičky na prádlo a následně předhodili psovi, není trestným činem. Policie věc předala městskému...

7. července 2026  9:53

Lovosice nesmí rušit užívání ploch na plakáty, řekl soud. Odstranění nenařídil

Vedení Lovosic se pustilo do boje s nevzhlednými reklamními výlepovými...

Spor Lovosic se společností Rengl o její reklamní plakátovací plochy vstoupil do dalšího dějství. Okresní soud v Litoměřicích totiž vyhověl firmě a zakázal městu rušit užívání devíti výlepových...

7. července 2026  7:07

Hořící fritéza způsobila požár v hotelu na Děčínsku. Evakuovalo se osm lidí

Hasiči zasahovali u požáru hotelu ve Vysoké Lípě na Děčínsku (6. července 2026)

Hasiči na Děčínsku vyjížděli v pondělí před polednem k požáru hotelu ve Vysoké Lípě, před ohněm evakuovali osm lidí, nikdo nebyl zraněn. Hořet začala fritéza, odkud se zřejmě oheň odsáváním rozšířil...

6. července 2026  15:17

Pomáhají koně i dron. Čeští i němečtí policisté hlídkují v Českém Švýcarsku

Policisté hlídkují v národním parku České Švýcarsko.

V národním parku České Švýcarsko hlídkují i o prázdninách čeští a němečtí policisté. Do obtížně přístupného terénu vyrážejí na čtyřkolkách, zapojila se také jízdní policie z Libereckého kraje a Prahy...

6. července 2026  11:26

2x 206 cm. Ústí má asi nejvyšší brankářský tandem světa, po Holém přišel Srb

Luka Savič v dresu Loznice, nyní posila Ústí nad Labem.

Ústecký fotbal zase ohromil, v nové sezoně vsadí v brance na dvě věže. Díky nejčerstvějšímu příchodu Luky Saviče poskládal klub z města nad Labem nejvyšší tandem gólmanů v českých profesionálních...

6. července 2026  10:33

Průzkum po sesuvu náspu v Žalhosticích železničáři odkládají, trať monitorují

Železniční násep se v Žalhosticích zřítil v červnu 2024 po vydatných deštích....

Dlouhou dobu avizovaný průzkum problémového železničního náspu v Žalhosticích na Litoměřicku, který Správa železnic (SŽ) naplánovala po sesuvu jeho části z června 2024, stále není. Cestující se...

6. července 2026  7:07

Motorkář se střetl s autem, pak narazil do svodidel. Na místě zemřel

Ilustrační foto.

Smrtí motocyklisty skončila v sobotu v podvečer srážka osobního auta s motorkou na silnici I/13 na Ústecku. Záchranáři už mu nemohli pomoci. Motocyklista po střetu narazil do silničních svodidel,...

5. července 2026  12:32

Pozdně gotický kostel Nanebevzetí Panny Marie v Krupce získá novou fasádu

V městské památkové zóně v Krupce na Teplicku začala oprava čelní fasády...

V Městské památkové zóně v Krupce na Teplicku začala oprava čelní fasády cenného gotického kostela Nanebevzetí Panny Marie, který patří mezi její největší kulturně-historické poklady. Kostel patří od...

5. července 2026  7:07

Na dálnici D8 vyprošťují nákladní auto. Provoz na Prahu je odkloněn

ilustrační snímek

Vyprošťování havarovaného nákladního automobilu na D8 mezi Roudnicí nad Labem na Litoměřicku a Novou Vsí uzavřelo po jedné hodině odpoledne dálnici D8 ve směru na Prahu. Policie odkláněla dopravu na...

4. července 2026  15:23,  aktualizováno  16:30

Akční letáky
Akční letáky

Prohlédněte si akční letáky všech obchodů hezky na jednom místě!

Zjistit více

Holý o (ne)obutí Grigarových bot či Artisu: Brněnské derby v lize bude fantazie

Ústí nad Labem, 30. 6. 2026, trénink FK Viagem Ústí nad Labem v Chabařovicích....

Líná huba, holý neštěstí, řekl si brankář Tomáš Holý, věrný svému příjmení, a zaťukal na dveře druholigového ústeckého klubu. Chcete mě? Chceme! Teď je fotbalový habán s anglickou minulostí a startem...

4. července 2026

Pád věže připravil kostel i o varhany, nové dostala farnost po 18 letech darem

Kostel sv. Šimona a Judy v Lenešicích na Lounsku (červen 2026)

Kostelem sv. Šimona a Judy v Lenešicích na Lounsku opět zní zvuk varhan. Farnost nový nástroj získala darem z františkánského kláštera Hájek u Prahy. Původní varhany byly v roce 2008 zničeny při...

4. července 2026  8:54

Nepřehlédněte

Mohlo by Vás zajímat

Další weby

Nastavte si velikost písma, podle vašich preferencí.