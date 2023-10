Takhle řve autodrom. Mostečané pustili na protestu u ministerstva závodní hluk

Demonstraci zorganizoval spolek Zdraví pro Most. Lidé, kteří před ministerstvo přijeli, drželi cedule s nápisy „Stop hluku“ nebo „Autodrom ničí naše zdraví“. Pustili také audio simulaci s hlukem ze závodiště. Obyvatelé čtvrti Souš, která je vedle závodiště, si na hluk z autodromu stěžovali opakovaně na mostecké radnici, při jednání zastupitelstva i na krajské hygienické stanici. Nyní chtějí pomoc od státu.

„Úředníci ministerstva a jemu podřízeného orgánu veřejné správy Krajská hygienická stanice Ústeckého kraje se sídlem v Ústí nad Labem svou nečinností a alibismem více jak osm let neřeší prokazatelné překračování hlukových limitů v důsledku provozu Autodromu Most,“ uvedl předseda spolku Zdraví pro Most Ivan Dlouhý v otevřeném dopise ministrovi zdravotnictví Vlastimilu Válkovi (TOP 09).

Dodal, že překračování hlukových limitů poškozuje zdraví a ztrpčuje běžný život více než 5 400 obyvatelům žijícím v okolí.

Hluk v okolí autodromu pravidelně měří magistrát. Z výsledků zveřejněných na webu vyplývá, že limit 50 decibelů je opakovaně překračován a Autodrom Most dostal pokuty za porušení vyhlášky.

Krajští hygienici dostávají podněty k hluku z autodromu od roku 2015, kdy závodiště změnilo majitele. „Nový majitel Autodromu Most porušuje zákony a chová se způsobem, že to do současné společnosti absolutně nepatří,“ řekl na demonstraci senátor Václav Láska (Piráti). Aktuálně vede krajská hygienická stanice s autodromem dvě přestupková řízení v souvislosti s překročením limitů hluku.

Mluvčí ministerstva Ondřej Jakob uvedl, že v případě opakovaných porušení povinnosti, jako je překračování hygienického limitu hluku, může být zdroj hluku pozastaven. V případě Autodromu Most byla však podle něj uložena pouze jedna pravomocná pokuta ve výši 250 tisíc korun, která byla i uhrazena.

Autodrom vznikl na místě bývalého hnědouhelného dolu v letech 1978 až 1983, cíleně mimo obytnou zónu. Pozdější výstavbu rodinných domů umožnila změna územního plánu. Vyhláška ve čtvrti Souš nařizuje klid o nedělích a státních svátcích.