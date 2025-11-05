Další prohra autodromu. Nejvyšší soud odmítl dovolání ve sporu kvůli hluku

Nejvyšší soud odmítl dovolání Autodromu Most ve sporu kvůli hluku ze závodiště. Podle pravomocného rozsudku nesmí autodrom obtěžovat okolí hlukem nad přiměřenou míru. Nejvyšší soud rozhodoval bez veřejného jednání.
Autodrom zažalovali manželé Huličkovi, kteří žijí v sousedství. Okresní soud v Mostě žalobu původně zamítl. Odvolací Krajský soud v Ústí nad Labem však po doplnění dokazování rozhodnutí změnil a žalobě vyhověl.

Dospěl k závěru, že hluk z autodromu přesahuje míru přiměřenou poměrům, omezuje žalobce v běžném užívání jejich pozemku a narušuje jejich psychickou pohodu.

Soud stanovil jako přiměřené hlukové limity ve všední dny 55 decibelů a o nedělích a státních svátcích 50 decibelů. Autodrom s rozsudkem nesouhlasil, jeho zástupci uváděli, že verdikt ohrožuje podnikatelské aktivity soukromé firmy i budoucnost motosportu v Česku.

Někomu rupne v bedně a vystřílí to tam. Lidé z okolí autodromu bojují za klid

„Nejvyšší soud považoval dovolání za nepřípustné. Verdikt je v souladu s ustálenou judikaturou, podle které se může vlastník sousední nemovitosti domáhat ochrany proti nadměrnému hluku také v případě úředně schváleného závodiště, pokud neměl možnost se k provozu zařízení vyjádřit už v povolovacím řízení,“ uvedla mluvčí Nejvyššího soudu Gabriela Tomíčková.

Nejvyšší soud také zamítl návrh autodromu na odklad vykonatelnosti rozsudku krajského soudu.

Hluk v okolí autodromu v sezoně od března do října pravidelně měří magistrát. Z výsledků zveřejněných na webu vyplývá, že limit 50 decibelů je opakovaně překračován. V červnu advokát Huličkových Václav Láska uvedl, že podal exekuční návrh, jehož cílem je vymáhat dodržování soudního rozhodnutí pomocí pokut.

24. října 2023
