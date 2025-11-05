Autodrom zažalovali manželé Huličkovi, kteří žijí v sousedství. Okresní soud v Mostě žalobu původně zamítl. Odvolací Krajský soud v Ústí nad Labem však po doplnění dokazování rozhodnutí změnil a žalobě vyhověl.
Dospěl k závěru, že hluk z autodromu přesahuje míru přiměřenou poměrům, omezuje žalobce v běžném užívání jejich pozemku a narušuje jejich psychickou pohodu.
Soud stanovil jako přiměřené hlukové limity ve všední dny 55 decibelů a o nedělích a státních svátcích 50 decibelů. Autodrom s rozsudkem nesouhlasil, jeho zástupci uváděli, že verdikt ohrožuje podnikatelské aktivity soukromé firmy i budoucnost motosportu v Česku.
„Nejvyšší soud považoval dovolání za nepřípustné. Verdikt je v souladu s ustálenou judikaturou, podle které se může vlastník sousední nemovitosti domáhat ochrany proti nadměrnému hluku také v případě úředně schváleného závodiště, pokud neměl možnost se k provozu zařízení vyjádřit už v povolovacím řízení,“ uvedla mluvčí Nejvyššího soudu Gabriela Tomíčková.
Nejvyšší soud také zamítl návrh autodromu na odklad vykonatelnosti rozsudku krajského soudu.
Hluk v okolí autodromu v sezoně od března do října pravidelně měří magistrát. Z výsledků zveřejněných na webu vyplývá, že limit 50 decibelů je opakovaně překračován. V červnu advokát Huličkových Václav Láska uvedl, že podal exekuční návrh, jehož cílem je vymáhat dodržování soudního rozhodnutí pomocí pokut.
24. října 2023