Autodrom před několika dny oznámil, že na snížení hlukové zátěže pracuje. Na závodním okruhu proběhlo odborné měření, které má pomoci určit, která opatření budou nejvhodnější. Specialisté zjišťovali, jak se hluk od motocyklů šíří v různých částech areálu i mimo něj. Jezdci na trati absolvovali opakované průjezdy na strojích se sériovými i upravenými výfuky. Výsledky měření mají poskytnout podklady pro návrh protihlukových opatření.
„Vnímáme požadavky lidí žijících v sousedství autodromu a záleží nám na tom, aby připravovaná opatření měla pro okolí reálný přínos. Proto se opíráme o odborné posouzení a konkrétní data, která nám pomohou zvolit účinná řešení,“ uvedl v tiskové zprávě Roman Staněk, majitel RIQ Investments a také otec nejúspěšnějšího českého formulového jezdce současnosti.
O jaká opatření má jít a kdy se zrealizují, už však Autodrom Most nesdělil. „Rozhodli jsme se, že v tuto chvíli nebudeme k tématu poskytovat další vyjádření nad rámec vydané tiskové zprávy,“ uvedl na dotazy iDNES.cz mluvčí autodromu Radek Laube.
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Společnost RIQ Investments koupila autodrom, jehož součástí je také výcvikový polygon, letos na jaře od Josefa Zajíčka. Za jeho éry spor o hluk vygradoval až k soudu. Právě justiční spory s lidmi z okolí, kteří si dlouhodobě stěžují na rámus, byly jedním z důvodů prodeje okruhu.
Justice se za obyvatele postavila a krajský soud loni stanovil přesné hlukové limity, které musí autodrom dodržovat. Na pozemku manželů Huličkových, kteří se se závodištěm roky soudili, nesmí hluk ve všední dny překročit 55 decibelů, v neděli a o svátcích pak platí limit 50 decibelů.
Staněk po převzetí areálu avizoval, že situaci s rámusem vyřeší. „Chceme zachovat motorsport v Mostě, ale zároveň být dobrým sousedem a respektovat potřeby lidí, kteří v okolí žijí,“ uvedl v červnu v rozhovoru pro iDNES.cz.
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Měření však podle místních stále ukazují překračování limitů. „Nový majitel ignoruje rozsudky soudů, městskou vyhlášku o hlučných činnostech i hygienické předpisy. Naprosto stejným způsobem zasahuje hlukem do okolí jako v předchozích letech, což máme podložené certifikovaným měřením,“ uvedl Martin Martinovský, zástupce spolku Zdraví pro Most, který místní obyvatele sdružuje. Pokud se situace nezmění, hodlá spolek podat hromadnou občanskoprávní žalobu.
„Měla jste tu být včera, to byste slyšela rachot,“ řekl pak redaktorce jeden z obyvatel, který bydlí v sousedství. Z jeho dalších slov byla znát skepse. „Prý máme být trpěliví, že se to vyřeší, ale tohle slyšet po letech soudů je absurdní,“ dodal a zmizel za dveřmi svého domu.
Mostecký autodrom byl vybudován na místě bývalého hnědouhelného dolu Vrbenský v letech 1978 až 1983, okruh je dlouhý 4,2 kilometru. Řada rodinných domů v sousední zástavbě stála v lokalitě už před jeho vznikem.
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24. října 2023