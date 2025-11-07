Soudruhu, jsi blbec. Manželé čelí v boji s autodromem urážkám i výhrůžkám

Miroslava Strnadová
  9:30
Manželé Huličkovi z Mostu, kteří kvůli hluku roky bojují s tamním autodromem, se stali terčem různých agresivních reakcí. Díky jednomu z takových mailů se tento týden dozvěděli, že jim v bitvě dal za pravdu i Nejvyšší soud, u kterého hledala zastání společnost Autodrom Most. Ta nadále trvá na tom, že není jediným zdrojem hluku naměřeného na pozemcích manželů.
Manželé Naděžda Huličková a Jiří Hulička, kteří žalují Autodrom Most kvůli...

Manželé Naděžda Huličková a Jiří Hulička, kteří žalují Autodrom Most kvůli hluku, u Krajského soudu v Ústí nad Labem. (4. března 2025) | foto: ČTK

Letecký pohled na mostecký autodrom
Jiří Hulička a obhájce Václav Láska u krajského soudu v Ústí nad Labem (20....
Manželé Naděžda Huličková a Jiří Hulička, kteří žalují Autodrom Most kvůli...
Manželé Naděžda Huličková a Jiří Hulička, kteří žalují Autodrom Most kvůli...
20 fotografií

„Víte, jak jsme zjistili, že Nejvyšší soud rozhodl? Po dlouhé době jsem dostal email, ve kterém mi pisatel napsal, že jsem blbec, soudruh a podobně. Tak jsem říkal manželce: a je to tady, soud rozhodl,“ popsal Jiří Hulička s tím, že takové útoky, včetně negativního hodnocení na jeho podnikání, přichází ve vlnách právě v časech po soudních rozhodnutích.

Manželé jsou, jak říkají, již „poměrně imunní“. Hulička označuje útočníky za fanoušky autodromu nebo různé „pomatence“, kteří nemají o jejich situaci a sporu správné informace.

„Píšou nám, že jsme blbci, protože jsme si koupili parcelu za oknem autodromu a začali v tom kraválu stavět barák a teď že si stěžujeme. Tak to ale není,“ uvedl Hulička. Vysvětluje, že s manželkou koupili a opravili starý dům, který stál ještě před vznikem závodiště. Předtím také bydleli v blízkosti závodiště, ale na jiné adrese. Podle nich se situace s hlukem výrazně zhoršila po roce 2014, kdy autodrom změnil majitele a provoz se zintenzivnil.

Někomu rupne v bedně a vystřílí to tam. Lidé z okolí autodromu bojují za klid

Huličkovi vedou s firmou provozující autodrom právní bitvu už téměř osm let. Tento týden Nejvyšší soud v neveřejném zasedání shodil ze stolu dovolání společnosti, jímž se snažila zvrátit dřívější soudní nařízení o utišení provozu na tamním závodišti.

Verdikt Nejvyššího soudu je velkou úlevou a zadostiučiněním pro rodinu Huličkových i pro řadu dalších lidí z okolí závodiště. Soud svým postojem definitivně potvrdil, že Autodrom Most musí dodržovat stanovené hlukové limity (55 dB ve všední dny, 50 dB o nedělích a svátcích s výjimkou závodů).

„Samozřejmě jsme rádi, to je jasné. Ale upřímně, snad jsem ani nevěřil, že to dopadne,“ podotkl Hulička.

„Právo na klidný život má vyšší hodnotu než komerční provoz za účelem byznysu. Očekáváme, že provozovatel autodromu začne okamžitě a bezodkladně plnit pravomocný rozsudek a přijme taková technická a organizační opatření, která hluk sníží na únosnou míru,“ okomentoval verdikt Nejvyššího soudu předseda Spolku Zdraví pro Most Ivan Dlouhý, který sdružuje nespokojené obyvatele ze sousedství okruhu.

Letecký pohled na mostecký autodrom
Manželé Naděžda Huličková a Jiří Hulička, kteří žalují Autodrom Most kvůli hluku, u Krajského soudu v Ústí nad Labem. (4. března 2025)
Jiří Hulička a obhájce Václav Láska u krajského soudu v Ústí nad Labem (20. března 2025)
Manželé Naděžda Huličková a Jiří Hulička, kteří žalují Autodrom Most kvůli hluku, u Krajského soudu v Ústí nad Labem. (4. března 2025)
Manželé Naděžda Huličková a Jiří Hulička, kteří žalují Autodrom Most kvůli hluku, u Krajského soudu v Ústí nad Labem. (4. března 2025)
20 fotografií

Autodrom po verdiktu Nejvyššího soudu uvedl, že dlouhodobě zavádí technická i organizační opatření ke snížení hluku, zmiňuje úpravy provozního řádu až modernizaci areálu. Rovněž znovu zahájil jednání s Krajskou hygienickou stanicí o protihlukových opatřeních, která by mohla hladinu hluku dále snížit.

Huličkovi podali žalobu na společnost, která autodrom vlastní, již v roce 2018. Předcházely tomu roky stížností, kdy lidé z okolí neúspěšně upozorňovali na nadměrný hluk úřady. Soudní spor projednávalo několik instancí; mostecký soud žalobu dokonce dvakrát zamítl. Letos v březnu však Krajský soud v Ústí nad Labem dal manželům zapravdu a konstatoval, že Autodrom Most je nesmí obtěžovat hlukem nad přiměřenou míru.

Další prohra autodromu. Nejvyšší soud odmítl dovolání ve sporu kvůli hluku

Huličkovi říkají, že cílem žaloby není zničit podnikání Autodromu Most a dlouholetou závodní tradici. Soud ostatně společnosti provoz závodiště nezakázal. „My jsme zvyklí, že autodrom tu je. Závody jako takové nám nevadí, jezdí se o víkendu, to se dá snést. Sám jsem velký motoristický nadšenec. Ale ty komerční jízdy - ty nás obtěžují nejvíc. Jezdí se ve všední den, je to opravdu hlučné a nedá se před tím utéct. Když řidiči nasadí účinnější tlumiče (na výfuky motocyklů a automobilů), tak jezdit mohou. Soud jim to nezakázal,“ popisuje Hulička.

Právě hluk z komerčních jízd pořádaných ve všední dny, které vlastníkovi závodiště přinášejí velký výdělek, je pro rodinu a další obyvatele z okolí závodiště nejvíce zničující. Místní si dlouhodobě stěžují na časté bolesti hlasy, zvýšený tlak, problémy se spánkem.

Manželé chtějí, aby se komerční jízdy na okruhu výrazněji omezily a aby se na automobilech i motocyklech musely používat tlumiče výfuků, a to bylo důsledně kontrolované. „Nebráníme pořádání závodů ani tréninkových jízd, které jsme ochotní tolerovat, pokud to bude v únosné míře,“ zmiňoval Hulička v minulosti.

„Chyby z minulosti nejsou naše odpovědnost“

Společnost Autodrom Most v písemném stanovisku uvedla, že odmítá nést odpovědnost za právní vady, které vznikly před desítkami let při výstavbě okruhu a které nemohla ovlivnit.

„Jsme přesvědčeni, že nemůžeme nést odpovědnost za chyby způsobené v minulosti, které nevznikly naším zaviněním. Soudy žalobě vyhověly z toho důvodu, že právní předchůdci žalobců neměli možnost se ke stavbě autodromu na přelomu 70. a 80. let minulého století vyjádřit, neboť za minulého režimu se úřady neobtěžovaly doručovat v takovém případě veřejnou vyhlášku,“ uvádí.

Autodrom dále trvá na svém významu pro region: „Chceme zachovat areál, který přináší Mostu a České republice nemalé přínosy nejen finanční, ale i reputační.“ Až po oficiálním doručení usnesení soudu zváží společnost další právní postup.

I přes dřívější rozsudek Krajského soudu v Ústí nad Labem, který měl zjistit okamžité snížení hluku, se situace podle místních o moc nezlepšila. Manželé Huličkovi, na jejichž pozemku odborná firma provádí měření hluku, tvrdí, že limity jsou překračovány. Proto byl před několika týdny podán exekuční návrh, jehož cílem je vymáhat dodržování soudního rozhodnutí pomocí pokut.

24. října 2023

Společnost Autodrom Most s exekucí nesouhlasí a brání se proti ní u soudu. Hlukové měření z pozemků manželů považuje neprokazatelná a nesprávná. „Hluk naměřený protistranou, který není podložen řádným protokolem o měření hluku, nepochází pouze z našeho areálu,“ tvrdí společnost s tím, že je nutné zohlednit také hluk z přilehlé komunikace, pro kterou platí vyšší limit 70 dB.

Autodrom tak trvá na tom, že provozuje areál v souladu s platnými povoleními a požaduje nezávislé a odborné přeměření hlukových zdrojů. Manželé naopak doufají, že exekuce přinutí vlastníka k přijetí účinných protihlukových opatření.

Hluk v okolí autodromu pravidelně také měří mosteckých magistrát. Z výsledků vyplývá, že limit 50 decibelů je překračován opakovaně.

Vstoupit do diskuse (1 příspěvek)

Nejčtenější

Sedí nám na plotech a v noci budí křikem. V teplických Trnovanech bují prostituce

Premium
Kruhový objezd v teplických Trnovanech, kde podle místních prostitutky většinou...

Obyvatele části Trnovany v Teplicích obtěžuje prostituce přímo před jejich domy. Občasné zákroky policejních hlídek situaci neřeší. Místní se obrátili na vedení města, protože jim po letech už...

Třinecká jízda skončila v Hradci, Pardubice zničily Kladno, Plzeň zdolala Kometu

Rozjásaní hokejisté Hradce po jednom z gólů do třinecké branky.

Ještě před první reprezentační přestávkou měla hokejová extraliga na programu kompletní 20. kolo. Vedoucí Třinec podlehl 1:4 na ledě Hradce, Pardubice smetly Kladno 8:3, Plzeň přetlačila Kometu 4:3...

Bájný Falco doletěl do Bíliny. Unikátní socha je hitem internetu i výletníků

Pohádkový les v Bílině. Létající pes Falco z Nekonečného příběhu.

Z filmového Nekonečného příběhu doletěl bájný Falco až do Pohádkového lesa v Bílině. Je dřevěný, jeho roztomilý výraz je dílem řezbářů, měří 17 metrů na délku a stal se nejen novou atrakcí pro děti,...

Teplice - Plzeň 1:2, hosté pod Hyským stále stoprocentní, v nastavení rozhodl Jemelka

Fotbalisté Plzně se radují z gólu Václava Jemelky v 8. minutě nastaveného času.

Udržel stoprocentní bilanci. Kouč plzeňských fotbalistů Martin Hyský zvládl od svého příchodu i páté utkání, ve čtrnáctém ligovém kole uspěla Viktoria v Teplicích 2:1. Skóre otevřel domácí Auta, za...

Po děsivé bouračce zápisy do historie. Silák Tuláček otočil neotočitelné klády

Česká hvězda skotských her Vladislav Tuláček na závodech v zámoří.

Nejdříve děsivá nehoda na motorce, po které už mohl být u pánaboha, pak sezona snů. Český silák a legenda skotských her Vladislav Tuláček lámal světové rekordy i soupeře a otáčel neotočitelné klády...

Chomutov získal souhlas k přestavbě lázní, další kroky budou na novém vedení

Na financování revitalizace lázní by chtěl magistrát využít dotace.

Plán na oživení bývalých městských lázní v Chomutově, které jsou již 13 let uzavřené a chátrají, se posunul do další fáze. Město získalo potřebný souhlas k přestavbě brutalistického objektu ze 70....

6. listopadu 2025  14:50

Řevnivost Děčín - Ústí? Jsme kamarádky, ne jako chlapi, říká dcera legendy

Mariana Landová.

Tátu nezapře podobou ani pojetím hry. „On byl tvrdý hráč, já se o to snažím taky,“ hrdě hlásí Mariana Landová, dcera děčínské basketbalové legendy Roberta Landy. V úterý zažila poprvé zápas před...

6. listopadu 2025  8:31

Okrádala i cikány, lhal exposlanec o ředitelce. Město po letech vymohlo škodu

Budova radnice v Lomu.

Okresní soud v Mostě rozhodl ve prospěch radnice v Lomu v jednom z jejích místních sporů. Bývalému městskému radnímu Bronislavu Schwarzovi nařídil uhradit přes 300 tisíc korun jako náhradu škody....

6. listopadu 2025  6:29

Důležitou železniční trať zastavilo u Prahy porušené vedení. Policie prověřuje úmysl

Ilustrační snímek

Až do večerních hodin zůstal zastavený provoz na železniční trati mezi Prahou a Ústím nad Labem v úseku Kralupy nad Vltavou – Nelahozeves. Důvodem byl zkrat a poškození trakčního vedení, možná...

5. listopadu 2025  15:20,  aktualizováno  18:53

OBRAZEM: Holky to umí taky! El Nordico kadetek bavilo i bolelo, zaplnilo halu

Dívčí El Nordico, 4. 11. 2025, zápas extraligy U17 basketbalistek Válečnice...

Osm stovek vřeštících fanoušků v hledišti, domácí Děčín a ústecká Sluneta na palubovce. Žhavé El Nordico v Národní basketbalové lize? Kdepak, jeho předehra. Osm dní před mužským derby si ho střihly i...

5. listopadu 2025  15:23

Další prohra autodromu. Nejvyšší soud odmítl dovolání ve sporu kvůli hluku

Letecký pohled na mostecký autodrom

Nejvyšší soud odmítl dovolání Autodromu Most ve sporu kvůli hluku ze závodiště. Podle pravomocného rozsudku nesmí autodrom obtěžovat okolí hlukem nad přiměřenou míru. Nejvyšší soud rozhodoval bez...

5. listopadu 2025  15:14

Vystřílím školu, hrozil student. Nechal se vyhecovat, zdůvodnil soud podmínku

Osmnáctiletý Jan V. se svým advokátem v jednací síni Okresního soudu v...

Okresní soud v Teplicích potrestal podmínkou osmnáctiletého Jana V. za nebezpečné vyhrožování. Mladík letos v lednu ve škole tvrdil, že zastřelí učitelku, spolužačku a vystřílí celou školu....

5. listopadu 2025  14:33

Bájný Falco doletěl do Bíliny. Unikátní socha je hitem internetu i výletníků

Pohádkový les v Bílině. Létající pes Falco z Nekonečného příběhu.

Z filmového Nekonečného příběhu doletěl bájný Falco až do Pohádkového lesa v Bílině. Je dřevěný, jeho roztomilý výraz je dílem řezbářů, měří 17 metrů na délku a stal se nejen novou atrakcí pro děti,...

5. listopadu 2025  6:41,  aktualizováno  13:28

Díky! Bývalý ligový fotbalista Lexa a vedoucí týmu zachránili život řidiči

Josef Lexa, trenér libereckých fotbalistek

S fotbalovým Libercem vybojoval Josef Lexa řadu úspěšných bitev, ale ten největší zápas vyhrál až o víkendu. Byl to zápas o život řidiče autobusu, který k Nise přivezl hráčky Teplic. Lexa jej coby...

5. listopadu 2025  13:06

Nejste spjatý s Louny? Máte smůlu. Galerie jiné umělce odmítá už 15 let

Galerie města Loun (GAML) slaví patnácté narozeniny a při této příležitosti...

Galerie města Loun (GAML) slaví patnácté výročí existence a při této příležitosti připravila výstavu, která shrnuje dosavadní činnost a představuje výběr patnácti umělců, kteří za tu dobu v galerii...

4. listopadu 2025  16:49

Utrápený Slovan má zvednout srdcař Mach: Pomáhá i Růžička, víc očí víc vidí

Asistent trenéra kladenských hokejistů Miroslav Mach.

Oblíbenec ústeckých fanoušků je zpátky na střídačce hokejového Slovanu, ale spíš než na mávnutí kouzelným proutkem to vypadá na těžkou šichtu. Obnovená premiéra Miroslava Macha skončila dalším...

3. listopadu 2025  20:46,  aktualizováno  4. 11. 15:19

Teplický Halinský: VAR je teď proti nám. Ale hrát jako proti Plzni, body budou

Teplický obránce Denis Halinský hlavičkuje před Sampsonem Dwehem z Plzně.

Hrdost, že týrali favorita. Smutek, že jim bod protekl mezi prsty. Naděje, že takový výkon je dobrý odrazový můstek. V teplickém fotbalistovi Denisi Halinském se po kruté nedělní ligové porážce s...

4. listopadu 2025  10:43

Nepřehlédněte

Mohlo by Vás zajímat

Další weby

Nastavte si velikost písma, podle vašich preferencí.