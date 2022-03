Na Teplicku opět nejezdí autobusy. Nenastoupili Ukrajinci, říká dopravce

Z informací na webu krajského úřadu vyplývá, že dnes nevyjedou některé spoje z Oseka, Krupky, Duchcova, Dubí, Teplic, Košťan, Hrobu a jedna linka z Ústí nad Labem do Jeníkova.

„O problému víme a řešíme ho s dopravcem. Do nejbližší rady půjde návrh na uložení pokuty za neodjeté spoje za březen,“ řekla mluvčí Ústeckého kraje Magdalena Fraňková.

ČSAD Slaný zajišťuje linkové autobusy v okrese Teplice od začátku loňského prosince. Smlouvu s krajem má společnost uzavřenou na deset let.

Právě v prosinci byla situace kolem dopravy na Teplicku hodně kritická. Nevyjížděly stovky spojů. Lidé dokonce sepsali petici, v níž požadovali zrušení smlouvy s dopravcem. Například obec Modlany si raději zajistila vlastního dopravce.

Firma se tehdy hájila několika důvody. Uváděla, že nastaly problémy s odbavovacím systémem. Zároveň zmiňovala, že nenastoupili řidiči, kteří přitom podepsali smlouvy, a že se také hodně šoférů ocitlo v karanténě kvůli koronaviru. Za nevyjetí autobusů dostala společnost od kraje pokutu 1,2 milionu korun.

Předsedkyně představenstva skupiny ICOM Transport, pod kterou ČSAD Slaný patří, Kateřina Kratochvílová dnes řekla, že situaci s nedostatkem řidičů firma vyřešila náborem Ukrajinců.

„Měli jsme už podepsáno 74 smluv. Lidé měli nastoupit v březnu, ale bohužel se hranice zavřely, takže nám to situaci znovu zkomplikovalo,“ uvedla. „Řešíme to aktivně. Od 11. dubna nám na Teplicko nastoupí devět nových pracovníků, takže by se situace měla vyřešit. Velmi nás to zaskočilo. Mysleli jsme, že už bude vše v pořádku.“

V souvislosti s válkou na Ukrajině přišla firma o zaměstnance podle Kratochvílové i kvůli tomu, že tam v době vpádu ruských vojsk bylo několik mužů na dovolené. „Vrátit zpátky se už nemohli,“ uvedla.

Dopravce informace o nevypravených spojích nahlašuje krajskému úřadu. Na webu kraje se cestující dozvědí, zda se autobusem dostanou do cílové stanice.