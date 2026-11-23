Událost se stala 16. listopadu krátce před jedenáctou hodinou dopoledne v budově školy v Šafaříkově ulici.
Matku zarazil údajný postup zaměstnanců, kteří chlapce ještě před příjezdem záchranářů umyli a převlékli.
Událost se stala 16. listopadu krátce před jedenáctou hodinou dopoledne v budově školy v Šafaříkově ulici.
Matku zarazil údajný postup zaměstnanců, kteří chlapce ještě před příjezdem záchranářů umyli a převlékli.
Stovky lidí v Brozanech nad Ohří na Litoměřicku kritizují zhoršenou bezpečnostní situaci v městysu. Souvisí podle nich s opakovanými incidenty, do nichž jsou prý zapojeni problémoví lidé žijící...
Spor kvůli hluku z Autodromu Most neskončil ani po nedávné výměně majitele závodiště. Nový vlastník, společnost RIQ Investments, sice nechává zpracovat studii protihlukových opatření, podle místních...
Kompletně hotovo bude sice až za hodně dlouho, ale už se to přece jen rýsuje. V centru Litvínova se dál pracuje na velké výzvě za stovky milionů – modernizaci tramvajové trati. Stavba, která se v...
Pavel Horváth, bývalý fotbalový reprezentant, už není trenérem třetiligového Baníku Most – Souš. Jeho mise po více než dvou letech překvapivě skončila, podle oficiálního vyjádření klubu po vzájemné...
Nečekaný čtvrteční konec kouče Pavla Horvátha v třetiligovém Mostě šokoval fanoušky Baníku, příčiny zůstávají nejasné. I nový ředitel Petr Johana jen zopakoval, že klub se s bývalým reprezentantem...
Policisté vyšetřují pád nezletilého chlapce z okna Základní školy speciální a Praktické školy v Litvínově. Jedenáctiletý autistický školák vyskočil během vyučování v dopoledních hodinách. Matka viní...
Před časem se zařekli: Na stejnou hokejovou adresu nepůjdeme! Teď jsou otec a syn Rulíkové spolu v Kladně a mladší z nich v nedělní partii s Litvínovem slavil po dvou letech gól v extralize. „Vůbec...
Od konce listopadu bude opět možné v Roudnici nad Labem přejet přes Labe i automobilem. Po jednadvaceti měsících se přiblížil konec vleklé rekonstrukce Špindlerova mostu. Ten bylo možné skoro dva...
Čím větší trable, tím lepší výsledky. Hokejový Litvínov i ve zdecimované sestavě topí favority. V páteční extralize přišel o Colea Coskeyho a porazil lídra z Třince 5:2. V nedělním kole ztratil...
Jeden trápil Chorvaty, druhý Španěly, spolu skolili Baník. I s parťáky, samozřejmě. Ofenzivní tahouni Matěj Radosta a Idris Hopi se z Teplic senzačně vyšvihli do českého fotbalového nároďáku, teď...
K Moritzburgu, zámku nedaleko Drážďan, patří každé Vánoce výstava o Popelce. Tradice je tu stejně silná jako bramborový salát na naší štědrovečerní tabuli. A ta výstava – Tři oříšky pro Popelku –...
Oba hostující střelci na podzim nakoukli do české reprezentace. První gól teplických fotbalistů vstřelil osmnáctiletý Idris Hopi, ten druhý zařídil Matěj Radosta. Hosté v Ostravě oslavili ligové...
Stovky lidí v Brozanech nad Ohří na Litoměřicku kritizují zhoršenou bezpečnostní situaci v městysu. Souvisí podle nich s opakovanými incidenty, do nichž jsou prý zapojeni problémoví lidé žijící...
Novým primátorem Chomutova se stal politický nováček, dvaačtyřicetiletý Radek Vyšín z ANO. Mnoho let sloužil u Hradní stráže, kde dosáhl důstojnické hodnosti. Teď povede město, ve kterém jeho...
Ani jeden faul? Proti rozparáděnému Třinci? A v sestavě rozbombardované zraněními? Hokejový Litvínov ztropil senzaci. Lídra extraligy si podrobil 5:2 a vstoupil do Ligy výjimečných, tedy do...
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Nedávný nález lidských ostatků na místě budoucí obytné zóny v Postoloprtech na Lounsku otevřel rány z jara 1945. Vyvolal otázku, zda se v zemi nenachází neexhumovaný masový hrob zavražděných německy...
Nečekaný čtvrteční konec kouče Pavla Horvátha v třetiligovém Mostě šokoval fanoušky Baníku, příčiny zůstávají nejasné. I nový ředitel Petr Johana jen zopakoval, že klub se s bývalým reprezentantem...