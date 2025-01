V Ústí našli 20 tisíc let staré tábořiště lovců včetně množství mamutích kostí

Záchranný archeologický výzkum velmi cenného naleziště ze starší doby kamenné předchází stavbě justičního areálu. Terén přes 20 tisíc let starého tábořiště je podle vedoucího výzkumu Petra Lisska vzácně dochovaný.

Mezi důležité nálezy patří především typické štípané kamenné nástroje, pomocí kterých je lokalita předběžně datována do mladého paleolitu, konkrétně do období, které se nazývá gravettien a spadá do vrcholného věku lovců mamutů.

„O tomto období víme především díky světoznámým výzkumům nalezišť v Dolních Věstonicích a Pavlově na jižní Moravě. Velmi cenné jsou v Ústí nad Labem především nálezové situace, mezi které patří četná ohniště a pracovní plochy, kde se vyráběly a opravovaly kamenné nástroje, a také místa, kde byla ulovená zvěř zpracovávána,“ uvedl Lissek.

Výzkum je podle odborníků dalším dokladem mimořádného významu severozápadních Čech a Ústeckého kraje v archeologickém kulturním dědictví Evropy. Výzkum provádí Ústav archeologické památkové péče severozápadních Čech.

Tento týden naleziště představil stovce specialistů v oboru archeologie a dalším vědeckým pracovníkům. Diskutovali a potvrdili závěry o charakteru, stáří a významu naleziště. Konzultovali pracovní postupy, nejvhodnější metody dokumentace nálezů a strategie odběru vzorků pro výzkum tehdejšího životního prostředí.

Velký důraz byl podle Lisska kladen na využití všech relevantních a moderních metod výzkumu archeologických nálezů a nálezových situací s cílem získání maximálního množství informací o životě lovců a sběračů, o tehdejší fauně a obecně o životním prostředí a jeho proměnách v čase poslední doby ledové.

Výzkum potrvá ještě několik měsíců. Teprve poté ve čtvrti Bukov začne stavba areálu za 2,25 miliardy korun, kam se přesunou zaměstnanci krajského a okresního soudu ze Střekova a další pracovníci ze státních institucí, celkem jich bude 828. Termín dokončení je březen 2027.

Justiční areál bude využívat také krajské a okresní státní zastupitelství, probační a mediační služba, krajské pracoviště Úřadu pro zastupování státu ve věcech majetkových a justiční stráž.