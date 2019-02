Archeologové odhalili dosud neznámou část nejstaršího opevnění Kadaně

„Bašta je zde naprostým překvapením, protože nebyla zobrazena ani na nejstarších mapách a vedutách,“ uvedl Kryštof Derner, archeolog Ústavu archeologické památkové péče severozápadních Čech v Mostě.

Že by se v místě mohla dochovat část vůbec prvního městského opevnění, nenaznačovalo nic, ani starší vlastivědné bádání.

„Nález tak doplňuje náš pohled na původní podobu jinak dobře dochovaného kadaňského opevnění,“ doplnil Derner.

Základy bašty se podařilo objevit díky sanaci hradeb, během níž zároveň probíhá archeologický průzkum.

Před plánovanou celkovou rekonstrukcí městského opevnění totiž bylo potřeba z hradeb odvést vodu a vytvořit nový odvodňovací systém, který tam doposud chyběl. Kvůli tomu došlo v minulosti k podmáčení hradeb, popraskání zdiva a místy i k jeho vyvalení.

„Při posledních opravách hradeb v 80. letech minulého století se vůbec neřešilo odvodnění. Ve zdivu se tak hromadila voda a zdi začaly na řadě míst praskat,“ popsal starosta Kadaně Jiří Kulhánek. Tehdy řemeslníci použili k opravám hlavně beton.

Podle Kulhánka má město z historicky cenného objevu velikou radost. „A aby nedošlo k poškození základů bašty, změnili jsme plány odvodnění. Kanalizace tak povede jinudy,“ dodal Kulhánek.

Archeologové našli i základy druhé bašty

Kromě dosud neznámé bašty archeologové odkryli základy druhé bašty, o níž ale z historických pramenů věděli. Dosud se ale domnívali, že zcela zanikla po roce 1945 se stržením zdejší zástavby, v níž se její zbytky mohly ukrývat.

Dále archeologové nalezli i část zdi, která byla součástí městského opevnění. Po podrobném zadokumentování budou nálezy opět zasypány.

Přesná doba vzniku opevnění města není dodnes známá. Uvažuje se o druhé polovině 13. až polovině 14. století, další pásy byly doplněny v pozdní gotice.

Velká část středověkých hradeb byla v průběhu 19. století zbořena, zůstal jen okruh lemující jihovýchodní část centra mezi hradem, Žateckou branou a středověkou baštou.

Cílem již několik let probíhající revitalizace hradeb je nejen celé dochované opevnění zprůchodnit, ale i vytvořit místa k odpočinku a setkávání. Návštěvníkům se tak otevřou lokality, které jsou pro ně dosud nepřístupné. V jedné části hradeb vznikne i ovocný sad.

Projekt je rozdělen do několika etap a potrvá nejméně do roku 2023. Nyní se stavební práce včetně archeologického průzkumu přesunou blíže k hradu, odborníci předpokládají, že by právě tady mohli objevit další zajímavé střípky z městské historie.