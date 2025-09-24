Jak zásadní je z vašeho pohledu objev mamutích kostí na Bukově v Ústí nad Labem? Čím se tento nález liší od jiných podobných objevů v Česku?
Monumentální skládka kostí lovné zvěře s převahou mamuta srstnatého z období lovců a sběračů mladého paleolitu a takzvané gravettské kultury objevená v Ústí nemá dosud v Čechách obdoby. V mozaice nemnoha českých nalezišť této epochy na sklonku doby ledové máme jen mnohem skromnější doklady lovu mamuta a spíše převažují doklady lovu menší zvěře, například soba. Objev z Bukova je naprosto srovnatelný s velkými skládkami mamutích kostí, které byly objeveny ve světoznámých lokalitách na Moravě, v Rakousku a jižním Polsku.
Nikomu bych nepřál řešit tu hamletovskou otázku. Držíte v ruce kus mamutího obratle a říkáte si: „Zastavit, nebo nezastavit stavbu za miliardy korun?“